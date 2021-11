Fiama estaba muy feliz hace tan solo unos meses cuando anunciaba ilusionada que había encontrado de nuevo el amor y que creía estar ante el hombre de su vida, su alma gemela. Sin embargo, esa media naranja no le ha dado para hacer demasiado zumo y es que ahora la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ y ‘La casa de los secretos’ ha dado a conocer que su idílica historia de amor con Hugo ha llegado a su fin. Todo hacía indicar que era el definitivo para ella y es que al poco de iniciar su relación decidieron dar el importante paso de irse a vivir juntos, pero parece que la convivencia no ha sido tan perfecta como habían creído en un primer momento y el amor no ha superado esta prueba de fuego.

Las discusiones entre ellos llegaron a convertirse en rutina. Hasta tal punto, que incluso sus respectivas familias tuvieron que mediar entre ambos, informándoles de que tanta bronca no les hacía bien y que era más oportuno una ruptura a tiempo. No siguieron el consejo y tensaron aún más la cuerda. Hasta ahora. Según ha relatado la propia Fiama en su canal de ‘Mtmad’ sin poder contener las lágrimas, su novio ha caído en la tentación con otra mujer: “No creo que sea mala persona, pero no consigo perdonarle”, se sincera la joven, que parece más dolida por cómo su novio negaba la evidencia tras ser pillado en su deslealtad: “Si hay algo que no aguanto son las mentiras”.

El rencor está pesando demasiado para Fiama, por lo que ha entendido que su relación no tiene futuro si no es capaz de superar la traición de la que ha sido víctima. El problema no está en haber compartido su amor con otra mujer, sino en la desconfianza que eso ha provocado entre ambos: “Cada vez que me dice un comentario o me dice a algo ‘te lo juro’ o ‘te lo prometo’ se me viene a la mente ese momento y de repente puedo pasar de estar feliz a estar cabreada. Ni yo me merezco estar siempre acordándome de eso, ni él se merece que yo se lo recuerde continuamente”, concede Fiama, que reconoce que no se ha portado del todo bien con su chico tras la infidelidad, pues era incapaz de contenerse a la hora de lanzarle pullitas al respecto, pese a haberle perdonado: “Él me dice que estoy en mi derecho de hacerlo y que lo va a aguantar porque sabe que algún día le voy a perdonar, pero luego yo también me siento mal”, reconoce.

Con todo ello, Fiama ha entendido que lo más conveniente para ambos es dar por finalizada su relación: “Se ha acabado”, sentencia. “Yo veo esas parejas en televisión que se hacen de todo y luego se perdonan y yo siempre pienso, ¿se perdonan de verdad? Yo no puedo”, afirma sin poder reprimir el llanto por el dolor que le causa dejar a su novio, pese a saber que es lo correcto. Está enamorada, pero el dolor no le deja avanzar y teme que esto termine por dinamitar aún más su relación hasta convertirla en tóxica. No quiere entrar en ese juego y antes de adentrarse de lleno y alcanzar un punto de no retorno, ha entendido que lo mejor es dejar marchar a su amor y esperar que llegue alguien que la complemente mejor. ¿Será Sofía Cristo? Ahora que ambas están solteras y que ya han sentado las bases de un posible romance, quizá den un paso más y materialicen aquello con lo que tanto han jugado durante meses.