Fernando Verdasco, sobre el día que conoció a Ana Boyer: "Tuve que dejar a mi novia"

Fernando Verdasco se sienta junto a Bertín Osborne para hacer un repaso de su vida y su relación con Ana Boyer. La pareja se conoció por primera vez en 2012 y surgía el amor a primera vista. El tenista confesó lo impactado que se quedó en ese momento por su presencia y la rápida conexión que tuvieron. Un concierto de Enrique Iglesias, hermano de su mujer, les unió y ya no se volvieron a separar. En ese primer momento había, sin embargo, un impedimento. "Yo tenía novia, pero a los tres días la tuve que dejar. Bueno a los tres días no, pero a las semanas”, confirma.

Esa semana fue muy especial para el deportista en lo profesional y en lo personal. Por primera vez en mucho tiempo consiguió vencer a uno de sus "contrincantes", Rafa Nadal. "Había perdido 13 veces seguidas contra Nadal como profesional. Jugamos y le gané", recuerda. Esto fue toda una señal para que supiera que había que dar nuevos pasos. "Conocí a Ana y a los cuatro días gané a Rafa. Dije 'esto es una señal de Dios' y fue cuando me replanteé el hecho de dejar a mi novia y empezar a picar piedra".

La relación entre Fernando Verdasco y Ana Boyer se ha afianzado con el paso del tiempo y la llegada de sus hijos, Miguel y Mateo. Aunque cuando están en Madrid residen en la casa de Isabel Preysler en la que realizan la entrevista, Doha es su hogar. Esta ciudad de los Emiratos Árabes les ha ofrecido tomar distancia de las informaciones y los medios que siempre persiguen a la familia. "Estamos ya residiendo allí desde 2016. Somos españoles de pura cepa pero allí estamos genial. Privacidad y seguridad increíble. Allí la prensa no existe, para nada. No me dejan entrar ni con mi cámara a los centros comerciales", apunta. Reconoce que le facilita las cosas el que sus hijos sean auténticos "todoterrenos": "Miguel desde la semana de vida ha viajado a todos los torneos conmigo. Mateo, como nos pilló con el Covid tardó más pero también".

El primer año de Ana Boyer junto a Fernando Verdasco: "Fue muy complicado. Estábamos semanas sin vernos"

El comienzo de la relación de Ana Boyer y Fernando Verdasco fue más complicado de lo que pudieran pensar. Los trabajos de ambos los separaban: "Ella trabajaba aquí en una compañía en Madrid, de sol a sol. Ella entraba y me ponía el entreno algo más tarde para llevarla al trabajo. Hacía de chofer, vamos, por verla. Estábamos luego semanas sin vernos". No sería hasta 2016 cuando tomaron una decisión que cambiaría sus vidas: "Para mí era lo normal. Hasta que no ves un plan sólido juntos no lo ves...Es cuando se toma una excedencia y se viene conmigo a los viajes".

No puede estar más enamorado de ella. Siempre le ha llamado la atención su personalidad: "De ella me conquistó todo. Su cabeza es una locura, la cabeza de su padre". Por todo ello decidió dar el paso de pedirle, ya afianzados como pareja, matrimonio después de perder dos oportunidades perfectas en un viaje a la India y a Maldivas llenos de infortunios. "Vivíamos juntos en Paseo de la Habana y en un momento los dos solos decidí que era ahí, punto y final. Es que tela...". Su boda, a diferencia de otras, fue muy íntima, con solo 60 personas. "¿Realmente queríamos una boda en Madrid con mucha gente o irnos a una isla en medio del caribe y nos casamos ahí?", recuerda sobre lo que hicieron. Fue en noviembre, en medio de la pretemporada del tenista a miles de kilómetros de Madrid. "Lo pusimos difícil. Queríamos que fuera íntima y agradable. En cierto modo quedas mal con gente pero, al final, era lo que queríamos en un sitio especial", asume.