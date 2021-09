Fernando Martínez de Irujo habla de una nueva ruptura en la familia Alba

La última hospitalización de Cayetano Martínez de Irujo volvió a unir a su familia. Varios de sus hermanos se desplazaron a la clínica en la que permanecía ingresado para apoyarle, lo que calmó las aguas entre ellos. Parecía que todo volvía a su cauce, pero nada más lejos de la realidad. Así lo ha anunciado Fernando Martínez de Irujo, quien revela que, de nuevo, se ha producido una ruptura en el clan. Sin desvelar a quién se refiere exactamente, el hijo de la duquesa de Alba ha dicho que solo se encuentran unidos parcialmente, un bombazo inesperado, dada la paz que había llegado al círculo.

Fue el pasado mes de noviembre cuando el duque de Alba visitó a Cayetano, un gesto que les acercó y que llevó a que poco después el duque de Salvatierra incluso comentara que habían pasado página. Se suponía que habían sacado bandera blanca y que ya no había nada que les alejara, sin embargo, ahora vuelven a estar enfrentados. Es difícil olvidar todo lo que ha pasado entre ellos desde que falleciera la duquesa, de hecho, desde su muerte no han dejado de repetirse las rencillas entre ellos. En especial, cuando Cayetano Martínez de Irujo publicó sus memorias ‘De Cayetano a Cayetana’, obra literaria en la que confesó algunos secretos que el resto hubieran deseado que no hubieran visto la luz.

No solo han chocado a nivel personal, también profesional. Cabe señalar que el propio Cayetano tuvo que vender la firma de productos Gourmet que creó con el sello familiar a su hermano mayor, pues arrastraba una deuda que era incapaz de afrontar. No fue fácil para él deshacerse de este negocio, pero, según él la falta de ayuda, le obligó a tomar tan drástica decisión. «No he tenido más remedio porque mi hermano no ha dado ninguna facilidad. Todo ha sucedido de forma opuesta a como yo había imaginado y mi madre también. Una marca que ofrecí a mis hermanos para que entre todos la sacáramos adelante y ninguno quería contraer ningún riesgo», dijo Cayetano a ‘Vanitatis’. Así dejó claro que no siempre habían tenido el mismo pensamiento en los negocios, lo que sin duda le provocaba una profunda desilusión.

Numerosas han sido las ocasiones en las que alguno de ellos ha dado un puñetazo sobre la mesa, una de las más sonadas cuando Cayetano cargó no solo contra Carlos sino también contra Jacobo, conde de Siruela, a quien no se llegó a ver en las inmediaciones del hospital la última vez que estuvo ingresado. «Él es el eslabón perdido. Era el más pasota, el más reivindicativo, y al final es pura contradicción y mi pobre madre lo sufrió los últimos años», dijo. Todo apunta a que ahora no quieren entrar en demasiados detalles ni revelar quién o qué es la causa de esta ruptura que tanto daño está haciendo de nuevo en el clan. Hace algunos meses Eugenia Martínez de Irujo se mostró muy preocupada por la salud de Cayetano y le mostró su apoyo tanto fuera como dentro del hospital, lo que a él le reconfortó y volvió a acercarle a ella una vez más.