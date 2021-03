Este martes, Fernando Fernández Tapias ha acudido a los juzgados de familia después de que sus hijos mayores lo denunciaran.

Fernando Fernández Tapias vive este martes un día crucial. El empresario se enfrenta en los tribunales a sus hijos mayores, Fernando, Borja e Íñigo, fruto de su primer matrimonio, con Chiqui de la Riva. Estos denunciaron a su progenitor después de que el gallego decidiera relegarlos totalmente de sus sociedades. Una noticia que saltó hace poco menos de un mes cuando Fernando Fernández Tapias, de 82 años, decidiera abandonar sus funciones ejecutivas y dejar el testigo a su hijo Juan Carlos, fruto de su matrimonio con Juana Courel y más conocido como Tito. Esta decisión no habría sentado nada bien a sus hijos mayores, con quien no guarda ninguna relación.

La reacción de Fernando Fernández Tapias a la llegada a los juzgados

Este mismo martes, Fernando Fernández Tapias llegaba a los juzgados de familia en la capital madrileña arropado por Nuria González y el hijo que tiene con ella, Iván, de 17 años. A su llegada, no ha querido responder a las preguntas de la prensa pero sí que ha bromeado asegurando que está «guapísimo». A pesar de que estaba muy tranquilo, no ha querido revelar cómo se encuentra ante este momento tan complicado al que se enfrenta por culpa de sus hijos mayores. Aún así, confía en la justicia y que el juez le de la razón. Puedes ver la reacción completa del empresario gallego en el vídeo que compartimos a continuación. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

A pesar de tomar la decisión de abandonar sus funciones ejecutivas de la mayoría de sus sociedades, Fernando seguirá siendo Presidente Honorífico del Grupo Tapias, tal y como adelantaba hace unas semanas ‘Vanitatis’. El empresario gallego se encuentra perfectamente a sus 82 años de edad, pero no se podía imaginar la «traición» que iba a recibir por parte de sus hijos mayores, quienes no están del todo de acuerdo con que su hermano sea el heredero del imperio y quien tome las riendas del mismo y ellos queden en un segundo plano. Por este motivo, decidieron tomar medidas en el asunto con la única intención de evitar que Juan Carlos se convierta en el nuevo presidente del Grupo Tapias.

Por este motivo, hace unas semanas que denunciaron a Fernando Fernández Tapias y piden su incapacitación. Según sus hijos mayores, este no estaría en sus plenas condiciones para tomar este tipo de decisiones.

Su hijo Iván y Florentino Pérez, testigos de este juicio

El menor de sus hijos, Iván, fruto de su relación con Nuria Gónzalez, acude a defender a su padre. Tal y como ya informó el periódico ‘La razón’, el joven quiere «desmontar algunas de las acusaciones que han presentado sus hermanos mayores». Iván está muy unido a su padre y no va a dejar que se ponga en tela de juicio la salud mental de su progenitor y que este no tome las decisiones adecuadas en su empresa.

Además de Iván, Florenito Pérez también ha llegado poco tiempo después. El presidente del Real Madrid y gran amigo de Fernando Fernández Tapias ha acudido para declarar como testigo, pero no ha querido hacer ninguna declaración al respecto sobre este tema escabroso que pone a la familia en jaque.

Los últimos en llegar han sido los hijos mayores de Fernando Férnandez Tapias. Fernando, Borja e Íñigo han llegado a los juzgados juntos y con el semblante serios para declarar contra su progenitor. Estos piden que se incapacite a su padre y se revoque la presidencia del Grupo Tapias para su hermano Juan Carlos.

Vídeo: Europa Press