Fernando Alonso ha dado el paso definitivo. Y es que se ha atrevido a compartir en sus redes sociales las primeras imágenes junto a su nueva novia, Andrea Schlager, que es presentadora de televisión, especializada en Fórmula 1. No hay duda de que comparten la pasión por este circuito. Él pilota uno de coches con la escudería BWT Alpine F1, y ella habla de todo lo que ocurre en el Gran Premio.

Ahora ha dado el paso de compartir en sus redes sociales las primeras imágenes junto a ella, lo que demuestra que su relación va viento en popa. «Gracias Miami, nos vemos el año que viene con aún más ganas y mejor ! 😘 #miami #f1«, ha escrito el piloto de automovilismo junto a unas imágenes. Entre ellas aparecen dos en las que sale posando con su chica, que lo ha acompañado en el circuito de Miami.

En una de ellas, la pareja posa después de que Fernando haya tenido que pilotar su coche. De hecho, este aparece vestido con una camiseta de su equipo, su gorra y la acreditación colgada en el cuello. Ella, que también porta la acreditación que le permite entrar en las zonas más exclusivas del circuito, sonríe mientras posa con su chico.

Fernando Alonso presenta a su chica a través de las redes sociales

Pero no todo ha sido trabajo en los días que la pareja ha pasado en Miami. Y es que Fernando Alonso y Andrea Schlager han tenido tiempo también para disfrutar de la noche. No hay nada como salir a cenar a un lujoso restaurante que permite degustar los platos de su carta descalzos. A sabiendas de las increíbles vistas que tenían desde la terraza del local, estos no dudaban en hacerse una foto que guardarán para el recuerdo.

Han disfrutado de planes de lo más románticos

Aunque no ha sido hasta ahora cuando ha dado el paso de compartir fotos en su perfil, Fernando Alonso ya había compartido imágenes de su chica en Stories de Instagram. El piloto confirmaba su relación compartiendo un vídeo junto a la que es su nueva novia y la persona que le acaba de robar el corazón. La periodista aparecía montando a caballo con el texto «Una belleza poderosa». Pero, ¿quién es Andrea Schlager? La periodista austriaca tiene más de 68.000 seguidores en Instagram, donde es muy activa. Andrea comparte sus aficiones y el vaivén de su trabajo como periodista especializada en el motor.

Además, Andrea es una gran amante de los animales. La joven tiene un perro, un gato y adora montar a caballo, una afición que le viene desde niña. De hecho, incluso ha participado en alguna competición de hípica. A través de sus redes sociales, la comunicadora de los deportes del motor muestra tanto su vida profesional como personal. Fue el febrero pasado cuando conocíamos la ruptura entre el piloto de Fórmula 1 y Linda Morselli después de cinco años de relación.

