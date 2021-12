La ruptura entre Antonio David Flores y Olga Moreno ha sido una de las noticias más sorprendentes de este año. A pocas semanas del final de año, el ex Guardia Civil confirmaba la noticia. Sin embargo, a pesar de la nueva situación a la que se tenía que enfrentar la familia, todos han dado un ejemplo y han seguido viéndose e incluso celebrando juntos las fechas más especiales.

Es el caso de este pasado miércoles, cuando Antonio David Flores y Olga Moreno se han reunido para celebrar el cumpelaños de David, que ha cumplido 23 años. Rocío Flores ha sido la encargada de desvelar que la cita ha vuelto a unir a la expareja tras su ruptura. «Lo más importante fue celebrarlo en familia», ha declarado la joven orgullosa.

Aprovechando la ocasión, Rocío ha explicado lo que le regaló a su hermano. Entre todo lo que le dio, que asegura que fueron muchas cosas, la joven lo sorprendió con unas deportivas. Pero lo material no ha sido la única sorpresa que tenía preparada la joven para con su hermano.

Rocío Flores ha explicado que su padre y Olga estuvieron juntos en el cumpleaños de su hermano

David, que todavía vive en el domicilio familiar, le hizo varias veces una pregunta a su hermana. Tenía mucho interés en que fuera a verlo allí, pero Rocío, de broma, le decía que no podía, que estaba muy cansada. Sobre las doce de la noche, que ya era el cumpleaños de su hermano, se acercó hasta la casa donde vive su padre para sorprender a su hermano con una tarta y unas velas. David se quedó perplejo y no puedo evitar mostrarle la ilusión que sentía por ello.

Pero no todo ha sido felicidad en el día de cumpleaños de su hermano. En la aparición que ha hecho este jueves al programa en el que colabora, Rocío ha confesado que su madre, Rocío Carrasco, no ha felicitado a su hermano. «Mi madre no ha felicitado a mi hermano. Te mentiría si te dijera que sí».

Le hace saber a su madre que ella y su hermano están ahí

David Flores y Rocío Carrasco no tienen ninguna relación, aunque Rocío Flores ha vuelto a lanzar el guante a su madre. Quiere dejar claro que ellos siguen ahí, a pesar de que su madre cuando fue preguntada en su programa por ella ni siquiera quiso contestar a la pregunta. No quiere referirse a ella públicamente, reacción y vacío que a Rocío Flores le provoca dolor. «Sus hijos están aquí y cuando quiera aquí estamos. Mi hermano nunca se va a ir, cuando quiera que lo llame. Yo también estaré ahí. A mí las cosas me duelen», ha dicho la joven mirando a cámara. Cinco años sin recibir una felicitación de Rociito, lustro que provoca un gran vacío. Quien sí quiso felicitar a su hermano públicamente fue ella misma, quien a través de una foto de ambos en la que salían muy felices le gritó al mundo la falta que le hacía: «Feliz cumpleaños y feliz vida a mi persona favorita, mi mitad. Ojalá toda la vida aprendiendo de ti. Te ama tu tata»