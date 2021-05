Diego Matamoros ha felicitado públicamente a Carla Barber por su 31 cumpleaños. Pero ¿es esta una pista de su reconciliación?

Carla Barber lleva desde hace días de celebración por su 31 cumpleaños, no obstante, es este martes cuando es realmente su aniversario. Un día muy especial en el que ha recibido cientos de felicitaciones de amigos, anónimos y personas importantes en su vida. De hecho, era Laura Matamoros una de las primeras en gritarle públicamente los buenos deseos que tiene hacia ella. Tras tildarla de ‘cuñi’, saltaban las primeras alarmas de una posible reconciliación entre Carla y Diego. Minutos más tarde ha sido Diego Matamoros, quien pasadas las 12 de la mañana ha compartido una romántica fotografía de ambos durante su último viaje, lo que podría ser otra prueba de su nueva oportunidad. «Feliz cumpleaños. Felicidades Karleshi. Que sigas siendo tan maravillosa. Disfruta de tus 31», ha escrito el hijo de Kiko en su perfil de Instagram.

Sin dar más pistas que prueben su reconciliación, Diego Matamoros ha querido tener con ella este bonito detalle. Un paso con el que está más cerca de ella y con el que se refuerza su intención de que todo esté bien entre ambos. Fue hace tan solo unos días cuando Diego se pronunció sobre ella y cuando aseguró que Carla era la persona que más quería en el mundo. Dijo entonces que era una mujer maravillosa, unas palabras que ha vuelto a repetir. Aunque en ese momento insistió en que a veces había que parar para reflexionar, todavía es una incógnita qué motivo a la pareja a romper hace algunas semanas. Podría ser un respiro y que de nuevo estén ilusionados ante que su historia de amor vuelva a funcionar, lo que sin duda haría muy feliz a sus respectivas familias.

A pesar de que Carla no ha hecho declaraciones sobre en qué punto sentimental se encuentra, lo cierto es que su sonrisa refleja que está en un excelente momento en su vida. Al menos profesional, pues según ella misma explica en sus stories tiene una larguísima lista de espera y son muchos los pacientes que desean ponerse en sus manos. Queda muy poco para descubrir si la canaria ha recibido un regalo de Diego y es que los dos son muy activos en redes sociales, por lo que quizás lo compartan en sus perfiles. Mientras que se resuelve esta duda, muchos de los seguidores de la pareja están deseando que vuelvan a intentarlo, eso sí, no se sabe si volverán a vivir juntos en el piso de Carla o empezarán por separado.

Fue el propio Kiko Matamoros quien reveló que Diego había dejado el piso que compartían debido a que su mascota estaba decaído en la ciudad, razón por la que volvió a vivir en las afueras y junto a la sierra de Madrid. «Diego se ha ido a su casa en Boadilla del Monte. Se ha ido por su perro, porque no está feliz en Madrid. El perro se ha criado en el campo, en contacto con la naturaleza. Y en un piso paseando por Madrid dos o tres veces al día no está feliz. Es un husky siberiano y no está feliz. Allí hay espacios verdes, puedes jugar, te puedes ir al campo, pasear», dijo el colaborador en ‘Sálvame’.