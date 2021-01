Kiko Matamoros asegura que Fani le habría sido infiel a Cristopher con el que fuera pareja de Chabelita Pantoja, Omar Montes.

Mucho se ha hablado de la relación entre Fani y Christopher, la pareja más polémica de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’ que conocimos a principios del pasado año. Aunque tan solo ha pasado un año desde su salto a la fama, hemos vivido con ellos diferentes rupturas y reconciliaciones, además de infidelidades. La pareja ha tenido muchos altibajos y ahora una información ofrecida por Kiko Matamoros vuelve a poner en el punto de mira a la relación. Este domingo, en ‘Viva la vida’, el colaborador de televisión recibía una información que él mismo aseguró que daría mucho de que hablar.

Según Kiko Matamoros, Fani le habría sido desleal a Cristopher con nada más y nada menos que ¿Quién es Omar Montes? Todas las noticias de Omar Montes en SEMANA. Esto ocurriría hace unas semanas cuando ambos coincidieron en el polémico acto multitudinario en un centro comercial en Marbella donde Omar Montes era uno de los tres Reyes Magos (los otros dos eran Kiko Rivera y Luis Rollán) y Fani sería la estrella de Oriente y la encargada de presentar el acto. Según el colaborador, fue precisamente en ese acto cuando el cantante y expareja de Chabelita «le habría puesto ojitos» a la concursante de ‘La isla de las tentaciones’.

Fani y Omar Montes se conocieron hace unas semanas en un acto en Marbella

Kiko Matamoros aseguró que «Ha tenido un affaire con Omar Montes, lo siento mucho por Christofer, que ha sido damnificado otra vez. Si alguien tiene claro no estar con una persona, que no esté». Por si fuera poco, el ex de Makoke ha asegurado que no solo pasaron esa noche juntos, sino que además Fani se quedó una noche más en Marbella para disfrutar de la compañía de Omar Montes en la ciudad malagueña y aprovechar para pasar más el tiempo juntos.

Durante ‘Viva la vida’, el programa decidió contactar con Fani y con Cristopher para ver qué tenían que decir al respecto. El madrileño, al conocer la noticia se echó a reír sin creerse muy bien lo que había contado Kiko Matamoros y confiando en su pareja. Por su parte, Fani también se encontraba con Cristopher en ese momento y este aprovechó para preguntarle que había de verdad en todo esto.

Fani desmiente la información exclusiva de Kiko Matamoros

La concursante aseguró que era totalmente falsa la información que había ofrecido escasos minutos Kiko Matamoros. Además, tras los rumores de que todo estaba planeado para seguir estando en la palestra, Fani se mostró muy molesta. «No me hace falta inventarme algo para estar en la palestra, porque yo no lo he sacado», ha asegurado hacia aquellos que opinan que lo que busca es fama. ¿Qué tendrá que decir Omar Montes al respecto? ¿Romperán finalmente su relación Cristopher y Fani? ¿En qué punto se encuentra su romance?