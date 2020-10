La relación entre Fani y Christofer se tambalea por momentos y ya no esconden que sufren una grave crisis que les hace pensar en su vida el uno sin el otro. Al menos así lo confiesa Fani, que siente que hay cosas que su chico no le puede ofrecer y que ella necesita para ser feliz. Vea el vídeo

La relación de Fani Carbajo y Christofer parece no estar atravesando un buen momento y eso que parecían indestructibles hasta el punto en que ni tan siquiera las infidelidades podían arruinar su compromiso. Sin embargo, el tiempo pasa y la relación parece estar desgastándose, tan solo un mes después de cancelar su boda por no poder celebrarla como habían soñado por culpa del coronavirus. Su enlace no sería tan boyante, no contaría con los invitados vips que esperaban y no brillaría tanto en la exclusiva que preparaban. Pero el motivo de su distanciamiento no está en la infidelidad pasada en ‘La isla de las tentaciones’ o sus frustrados planes de boda, sino en lo que la ‘máquina de la verdad’ de Conchita de este ‘Sábado Deluxe’ ha dejado al descubierto y es que decir la verdad no siempre es la mejor opción.

“Christofer y yo estamos en un bache y hay que replantearse cosas”, llegó a decir Fani Carbajo durante su entrevista, ante la mirada atónita de su prometido, que incluso demostró con el polígrafo que sería capaz de perdonarle una nueva infidelidad si hiciese falta para demostrarle su amor. Tras el programa, la pareja discutió en el parking de Mediaset, tal y como ha destacado este domingo ‘Socialité’. Ahora, dos días después de confesar sus problemas en directo y de enfrentarse en el aparcamiento, Fani retoma la palabra con los reporteros de ‘Europa Press’ para explicar en qué punto está de su relación con Christofer. “Estoy mal porque estoy mal y me da pena, porque son muchos años y siempre intentas luchar, siempre intentas estar bien, pero las cosas no se pueden forzar”, explica la polemista a las puertas de su casa sobre el mal momento por el que atraviesa su relación, a las puertas de la boda y en plena búsqueda de tener un hijo.

Fani Carbajo asegura “estar feliz” con Christofer, pero a la vez no tiene reparos en hablar abiertamente sobre los “problemas en casa” que sufre. Habla con sinceridad sobre sus sentimientos y el mal momento personal por el que pasa: “Hay cosas que me faltan, me fallas y que necesito. Al final he acabado pensando mucho más en su felicidad que en la mía y eso me está pasando factura ahora”. Fani habla largo y tendido sobre la crisis en su relación, qué papel juega en todo esto Rubén, presente en su entrevista y acusa de mentir a María Patiño. ¿Por qué? Vea el vídeo.