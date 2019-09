Yurena está viviendo uno de los peores momentos de su vida. La exconcursante de ‘GH Dúo’ ha comunicado que su madre ha estado ingresada y que su estado de salud es delicado.

«Están siendo los días más difíciles de mi vida. Eso por no hablar de la noche de ayer, la más triste y dolorosa que he pasado desde que tengo uso de razón. Pensé que ayer se apagaba La Luz de la persona a la que más quiero en el mundo. Noche interminable que me destrozó. Rezo para que las cosas mejoren cuanto antes y acabe esta pesadilla«, comunicaba en sus redes sociales.

«No tengo palabras para describir el inmenso dolor que he sentido y que aún está dentro de mí por no saber en qué va a terminar todo esto. Solo os pido que le mandéis a mi madre toda la energía y luz del mundo y a mi fuerza para no caerme. Ella me necesita más que nunca», pedía desolada.

«Rezo cada minuto para que te recuperes en la medida de lo posible y puedas regresar a casa conmigo por mucho tiempo más para seguir disfrutando de ti, cuidándote y dándote todo el cariño del mundo, el que tú te mereces ama», decía emocionada.

