David Bustamante se ha vuelto a subir a los escenarios después de cancelar la semana pasada un concierto por problemas de salud. El de ‘Operación Triunfo’ cantó en las fiestas de San Mateo de Oviedo y Yana Olina, su mayor apoyo en esa noche, no quiso perdérselo.

La bailarina se encontraba en primera fila disfrutando de la retahíla de temas del de San Vicente de la Barquera. «A ver si alguno se entera de que cuando no me subo a un escenario no es por la lluvia, es porque no puedo», dejó claro el cantante.

«Hoy has estado increíble como siempre«, escribía la bailarina en sus redes sociales junto a varios vídeos del concierto. Con estas palabras, Olina gritaba a los cuatro vientos lo orgullosa que está de su chico.

Hace unos días, David Bustamante suspendió un concierto minutos antes de actuar sin explicar los motivos. “Estoy muy disgustado, pero no tengo una salud de hierro. Quiero dar las gracias por la compresión a los Fuenlabreños y a su excelentísimo Ayuntamiento. De verdad creía que finalmente podría actuar, pero el destino no me lo hizo posible. Os agradezco todo vuestro apoyo y cariño”, se disculpaba el cantante en sus redes sociales.