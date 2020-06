Crear grupos de WhatsApp parece tarea sencilla. Y lo es, qué duda cabe. Pero tras la apertura de un nuevo grupo de chat con los amigos se esconden importantes detalles que, a veces, pueden herir las susceptibilidades de nuestros amigos y seres queridos. Especialmente cuando ‘nos olvidamos’ de incluir a alguien en un grupo. Es justo lo que le ha sucedido a Blanca Suárez.

Con motivo de una visita a España de la cubana Ana de Armas, que vive en Estados Unidos, la actriz creaba un grupo para convocar a muchos de los actores que formaron parte del reparto de ‘El Internado’. Sin embargo, no incluyó en el chat a todos sus compañeros. En el grupo no estaban ni Yon González ni Daniel Retuerta. Este último ha sido el responsable de revelar esta curiosa anécdota en una conversación con Fernando Tielve en un directo de Instagram TV.

Daniel Retuerta charlaba con su excompañero en la popular serie de Antena 3 en una charla online en las redes sociales. Así, le contaba cómo ha pasado el confinamiento. «Como siempre he sido un niño burbujita con mis libros y con mi play y con mis cosas, la verdad es que no va mal. Me apetece salir y hay gente a la que se echa de menos», explicaba.

Quién estuvo y quién no en el grupo de la actriz

En la conversación entre ambos intérpretes, uno de los usuarios les preguntaba: «¿Tenéis un grupo de WhatsApp todos juntos?». Fernando Tielve respondía: «Yo tengo un grupo de WhatsApp con Ana (de Armas) y Elena (Furiase) y con más gente. Y luego Dani (Retuerta) y yo nos hablamos por privado. Todos juntos hicimos una vez un grupo de WhatsApp, pero no tuvo micho movimiento, la verdad», detallaba.

«Yo en ese grupo no estuve», admitía Retuerta. «Yo sí que entré, pero ese grupo duró un día», añadía Tielve. Entonces Dani explicaba, sin acritud alguna, el motivo por el que Blanca lo había excluido del grupo. «Yo no estuve. Por lo que yo tengo entendido lo hizo Blanca para veros una vez que vino Ana (de Armas) de viaje. Yo no estaba», explicaba.

El chat de Blanca con sus «amiguis» de ‘El Internado’

Blanca no solo había dejado fuera a Dani. También decidió no añadir como participante a otro de sus compañeros en la exitosa serie producida por Globomedia. «El otro día hablaba con Yon (González), porque de vez en cuando hacemos videollamada, y me dijo que él tampoco sabía de ese grupo. Y supongo que tiene que más que ver con el grupito que teníais, porque Ana y Blanca se veían mucho porque vivían cerca. No era realmente una quedada de ‘El Internado’, sino una quedada de amiguis», detallaba Retuerta.

Dani Retuerta: «A veces no tienes mucho de qué hablar»

Para Dani Retuerta, la omisión de Blanca Suárez no tiene mayor importancia. Han pasado ya diez años desde que la serie dejó de emitirse. Y, como suele pasar entre tantos excolegas de profesión, es normal que con el tiempo el contacto disminuya. «Aparte, al final somos compañeros de trabajo y aunque no te lleves mal con nadie no vivimos igual de cerca. Pasan muchos años y aunque nos hagamos la fiesta cada vez que nos vemos y nos da mucha alegría realmente a veces no tienes mucho de qué hablar no sabes cómo entrarle a la gente. Pero por ejemplo, Isma Martín: ahora mismo su pareja le está dando clase a mi pareja. El otro día le escribo y le digo: ¿Sabes qué? ¿Cómo estás? ¡Te voy a contar una cosa! Pero es eso: tienes que tener algo que contar. También las agendas son diferentes y los horarios son distintos», relataba. Por su parte, Fernando Tielve concluía la reflexión de su amigo: «Cada uno ha tomado un rumbo y no pasa nada, pero a mí siempre me hace mucha ilusión».

Cada uno por su lado

Durante la grabación de ‘El Internado’, que se mantuvo tres años en antena, Blanca Suárez hizo muy buenas migas con el reparto de la producción. Incluso hizo una gran amistad con Elena Furiase y Ana de Armas, hoy novia del actor de Hollywood Ben Affleck. Otros compañeros, en cambio, han dejado de verse. Y es que ha pasado ya una década desde que la teleserie emitió su último capítulo, en octubre de 2010.