Bien es sabido que Toñi Moreno y la cantante Rosana Arbelo son muy buenas amigas. Por este motivo, la cantante ha contado con la ayuda de la periodista para poner en marcha una iniciativa benéfica. La presentadora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha puesto a la venta un objeto personal de la artista en un canal de venta online.

Toñi se ha sumado a la campaña #24HorasSinMiedoConRosana para recaudar fondos a favor de Cruz Roja. Para ello ha anunciado la venta de una guitarra firmada por Rosana, con la que posa en su cuenta de Instagram. Y ha animando a sus seguidores a formar parte de la puja, que se está llevando a cabo en Ebay.

«A mi Toñi, pa’lante. Que la vida se te llene de sueños y los sueños se te llenen de vida. ¡Besitos!». Es el mensaje que la canaria ha escrito en la guitarra dedicada a la presentadora.

Toñi y Rosana se unen por una buena causa

Muchos rostros conocidos han participado en campaña benéfica de Rosana, que arrancó a principios de mayo. «Muchas personalidades se han sumado a #Sinmiedo24hconrosana, donando objetos únicos a la subasta para apoyar a #CruzRojaResponde el programa de @CruzRoja frente al COVID-19 enfocado a atender emergencias, salud, inclusión social, educación, empleo y medioambiente. Puedes ver todos los objetos y pujar por tus favoritos en https://www.ebay.es/usr/24horassinmiedo y así aportar tú también a la causa», ha explicado la cantautora en sus redes sociales.

«Los objetos se estarán subiendo a la subasta a a medida que las personalidades van sumando sus aporte y estarán activos por 10 días en eBay». El actor Iván Sánchez, el mago Anthony Blake, la actrices Ana Millán e Itziar Castro o El Monaguillo, humorista y colaborador de ‘El Hormiguero 3.0’, han aportado su granito de arena para ayudar a Rosana en su afán por aportar ayudas a Cruz Rosa para luchar contra el avance de la pandemia.

Su inquietud ante la crisis sanitaria

El pasado 8 de mayo, Toñi confesaba su inquietud ante la crisis sanitaria en un directo de Instagram. «Todos los que trabajamos en la tele tenemos las espaldas súper anchas, pero nuestra profesión es la más castigada cuando hay una crisis. Hay gente muy valiosa que está firmando crónicas a 30 pavos. En la tele trabajamos por obra. A veces nos hacen contrato de días. Si no hay trabajo te vas a tu casa», explicaba.

Preocupada por el futuro: «Esto va a ser duro»

«Ahora vienen las vacas flacas para mucha gente. Una amiga mía tiene una tienda de trajes de flamenca y ha tenido que cerrar porque ya no hay feria», decía la presentadora de Telecinco. «Esto va a ser duro. No tengo mucha fe en que esto cambie. Tenemos los políticos que hemos votado. A veces me da vergüenza lo que estamos viendo ahora: esa desfachatez a la hora de utilizar los datos como si fuéramos tontos. En cada decisión que toman piensan el la repercusión que van a tener en las próximas elecciones, en vez de en la gente que está en la calle».

A día de hoy, Toñi Moreno sigue esperando que Mediaset vuelva a dar el pistoletazo de saluda de ‘MyHyV’, que se ha quedado fuera de la parrilla televisiva desde que en España se decretara el Estado de Alarma. Está deseando volver al trabajo y volver a ponerse al mando de su espacio. «Tengo muchas ganas de que esto vuelva a la normalidad», ha admitido. Pero no olvida estas nueve largas semanas de confinamiento que llevamos en nuestro país. «No se me quitan de la cabeza los muertos. Hay miles de familia que lo han pasado mal. Tengo una amiga que no ha podido despedir a su hermano. Es tremendo».

Rosana, una cantante solidaria

Por su parte, Rosana no solo ha emprendido una campaña benéfica para ayudar a frenar el avance del Covid-19. También ha dedicado una canción a quienes trabajan activamente en estos tiempos difíciles, en especial los profesores. «Uno de mis sueños de esta cuarentena se hará realidad mañana!!!… Concierto homenaje a tod@s los profesores del mundo!!», anunciaba el pasado mes de abril. Asimismo, ha ofrecido actuaciones en directo a través de sus redes sociales para animar a sus 261.000 seguidores de Instagram.