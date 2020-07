En ‘La casa fuerte’, Toñi Moreno se ha sincerado sobre su vida íntima. Y ha revelado un dato sobre sus parejas que ha soprendido a Jorge Javier Vázquez.

Hace unos días, los fans de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ recibían una noticia bomba. A partir del próximo mes de septiembre dejarán de ver al frente del programa a Toñi Moreno, conductora hasta ahora del espacio de Cuatro, que será sustituida en su nueva temporada por Jesús Vázquez. La periodista, que forma parte del elenco de colaboradores de ‘La casa fuerte’, ha sido preguntada por esta cuestión por Jorge Javier Vázquez. Pero su respuesta ha terminado ofreciendo un titular mucho más jugoso que el nuevo rumbo de su carrera profesional.

¿Cómo se ha tomado la decisión de la directiva de Mediaset? ¿Qué siente al dejar el espacio en el que lleva dos años trabajando? Son preguntas a las que ha respondido en ‘La casa fuerte’, donde participa como colaboradora. «Ha sido una etapa preciosa», admitía al hablar de ello con el de Badalona. «No voy a llorar. He trabajado maravillosamente con un equipo maravilloso al que mando un beso. Cuando entré sentía que mi mente era así de pequeña y me han enseñado a ser más tolerante y a ver las cosas de otra manera». De este modo, Moreno ha confesado que en cuestiones amorosas es una mujer «tradicional» y que su trayectoria de parejas «se cuentan con los dedos de una mano».

La revelación de Toñi sobre su vida sentimental: «Soy antigua»

«Yo soy tan antigua… Soy muy tolerante para los demás y poco conmigo misma», añadía Moreno. Jorge Javier insistía en el comentario de que sus relaciones se cuentan «con los dedos de una mano. ¿Por tu vida no han pasado más de cinco personas?», le preguntaba. Con mucho sentido del humor, la presentadora le respondía: «Estudié en un colegio de monjas». El de Badalona, atónito, espetaba: «¡Pero cómo te dejaron trabajar en Medaset!». Ella le contestaba: «Le dije a Vasile: ‘Soy muy moderna. Al principio de ‘MyHyV’ pensé: No voy a aportar nada, pero he aprendido a ser más tolerante. Me siento más joven».

«A Jesús Vázquez le deseo toda la suerte del mundo»

Toñi Moreno, que lleva casi dos años mediando entre ‘singles’ y candidatos en el plató del programa por excelencia para ‘millennials’, tomó las riendas del ‘dating show’ en noviembre de 2018. Hace dos años, la cadena decidía hacer un importante cambio entre sus principales presentadores. Apartaban a Emma García de ‘MyHyV’ para ponerla al frente de ‘Viva la vida’ los fines de semana. Y asignaban a Moreno el espacio en el que cada día los tronistas deben elegir a un pretendiente.

Ahora, la empresa vuelve a mover ficha con sus grandes presentadores. Y encargan al de Ferrol la noble misión de moderar los encuentros entre los aspirantes a encontrar el amor. «MyHyV” vuelve en septiembre renovado y con Jesús Vázquez como nuevo presentador», anunciaban en el perfil oficial de Instagram del programa. Minutos después de saltara la noticia de su sustitución, Moreno enviaba un mensaje de felicitación al gallego. «Mucha suerte a mi compañero @_JesusVazquez_ en su nuevo reto. Para mí fue todo un honor trabajar con ese equipazo. Gracias por todo. Nos volveremos a encontrar», le decía.

El pasado jueves, Moreno ha explicado que se ha puesto en contacto con Jesús Vázquez para felicitarlo personalmente. «Ahora toma el relevo Jesús Vázquez. Hablé con él. Está en Formentera. Cuando nos comunicaron la noticia le dije: ‘Estás en muy buenas manos’. Va a encajar en el programa. Lo va a hacer muy bien y lo va pasar muy bien. Le deseo toda la suerte del mundo», apuntaba.

Toñi Moreno sustituirá a Emma García en ‘Viva la vida’

Aunque se queda sin ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ Toñi no permanecerá inactiva. Este verano ocupará el lugar de Emma García en ‘Viva la vida’. «Sustituyo a Emma, que se va de vacaciones y lo voy a disfrutar mucho», decía. Jorge Javier le ha comentado que quizás se anime a pedir la ayuda del programa para «que me apañaran unas citas». Su compañera le ha dejado claro que si lo hace «me cabrearía, porque te vas a ir con Jesús y no conmigo». Jorge Javier se justificaba: «No fui antes porque acababa de romper y tenía que guardar un luto al menos de cara de la gente».

Moreno admitía que ha aceptado de buen grado las decisiones de la cúpula de Mediaset. «Estoy haciendo, como las motos, el rodaje. «Igual te toca ‘Supervivientes», bromeaba Jorge Javier.