Este domingo, 7 de junio, Toñi Moreno sopla las velas de su 47 cumpleaños. Un aniversario muy especial ya que se trata del primero que celebra junto a su pequeña, Lola, nacida el pasado 21 de enero. La presentadora ha querido hacer partícipes a sus seguidores de la fecha compartiendo una profunda reflexión y confesando cuál ha sido su mejor regalo.

«Una juventud renovada»

La periodista publicaba una bonita imagen de su bebé vestido con un pelele de rayas a quien sostenía con mimo su mano y añadía este mensaje: «Mi mejor regalo de cumpleaños. He llegado a los 47 y además del vértigo, tengo una juventud renovada. Me queda tanto por aprender, emprender, construir, amar, compartir … son verbos que me encantan. Lo mejor siempre está por llegar. Gracias por vuestras felicitaciones. Os quiero».

Muchos han sido los que han querido felicitarla, entre ellos, rostros conocidos como Rosa Benito: «Muchísimas felicidades amiga!!! Y efectivamente tu mejor regalo en tu vida, es ,TU LOLA y las cosas que la vida regala!!!», escribía. Pastora Soler se unía con estas palabras: «Felicidades amiga!!! Estás plena!!! A por muchos años más así!». Mientras que Bibiana Fernández señalaba: «Ya lo cantaba Frank Sinatra y era una autoridad en eso de vivir» y Mariló Montero afirmaba: «Mi querida Toñi: el mejor regalo eres tú. Te quiero».

Los últimos meses han sido muy intensos para Toñi Moreno marcados por la llegada al mundo de Lola. Una experiencia que no ha sido fácil, tal y como ella misma ha querido confesar. El nacimiento de la pequeña ha revolucionado su día a día en un tiempo muy complicado por la crisis sanitaria que ha azotado al mundo: «No sé si va en el paquete de ser madre, pero tengo miedo y nunca tuve. Miedo a que ese maldito virus se haga fuerte, miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, a no tener un mundo que ofrecerte. Aunque al mismo tiempo te miro, tú, tan ajena a todo, y me das la fuerza que necesito para seguir. Sé que has venido en un momento de cambio, y que el mundo que te dejaremos será mejor», afirmaba el pasado mes de abril.

Ha vivido la cuarentena junto a Lola y alejada de los suyos, quizás, por ello se le ha hecho la cuarentena en ocasiones un poco dura y cuesta arriba. Incluso, precisó recibir ayuda psicológica: «Tengo un estrés que no me deja ni descansar», reconocía. Además, señalaba su miedo al futuro y la incertidumbre: «Yo tengo mucho miedo al después, de cómo va a quedar el mundo, las relaciones, el planeta, el trabajo…», afirmó de forma sincera.