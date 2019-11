4 «Los enfermos de fibromialgia no estáis locos»

La enfermedad de la esposa de Jesulín la padecen unas 700.000 personas en España. Cada caso es único y debe ser tratado de manera particular por un especialista. En ningún caso debe confundirse con una enfermedad mental. «Los enfermos de fibromialgia no estáis locos. El dolor que se padece es real, aunque no se vea. Desgraciadamente no hay una radiografía o prueba diagnóstica todavía que pueda descartar quién la padece y quién no», explicaba en 2018 durante un evento benéfico.

Amargo aniversario de bodas: Jesulín en los ruedos y María José en el hospital