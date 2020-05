Tres meses después de que se celebrara la final de ‘La isla de las tentaciones’, Susana Molina ha confesado que fue infiel a una pareja anterior a Gonzalo Montoya, con quien viajó a la República Dominicana para participar en el exitoso ‘reality’ de Cuatro en 2019.

En su canal de Mtmad, la murciana y amiga de Anabel Pantoja ha respondido a las preguntas de sus seguidores. Así, ha hablado de su personalidad, de sus inquietudes… y del amor.

Una de las primeras cuestiones que ha abordado en su canal es cuando le han preguntado si se considera una pija.»Mi madre se reiría mucho de esta afirmación. Empecé a trabajar con 16 años y no he parado«, ha señalado.

«No me dan igual las críticas»

Convertida en un personaje famoso desde que participó en ‘Gran Hermano 14’, a la empresaria le importa lo que se piense y comente sobre ella. «No me dan igual las críticas. Estamos trabajando en ello. Cada vez me dan más igual, pero no me dan igual», ha afirmado.

En lo que respecta a su estilo de vida se considera una amante de la calle. «Soy cero casera. Me gusta bastante salir de fiesta. De siempre me ha gustado mucho salir. No me gusta estar en casa. La cuarentena la estoy llevando fatal por ese tema. Soy capaz de llegar un día reventada de estar todo el día por ahí, pero llego me ducho y me voy, aunque esté muerta. Me da igual. Me voy a la calle y ya por la noche ya dormiré».

A quienes la consideran una mujer madura les ha dejado claro que no lo es tanto. «No entiendo por qué doy esta imagen de madura. La gente confunde ser sensata con madura. Cuando tomo mis decisiones pienso un poco en no hacer daño a la otra persona», ha subrayado.

«He sufrido mucho por amor»

Otra de las facetas de su vida por las que se han interesado sus fans es por su vida sentimental. «He sufrido mucho por amor, es verdad. He sufrido muchísimo», ha explicado. «Creo que como todo el mundo al que le han roto el corazón y se pensaban que el mundo se iba a acabar y que nunca iban a encontrar el amor porque esa persona era el amor de su vida y estaban acabadas y no servían para nada. Pero no es así en mi relación anterior a Gonzalo».

Sobre su relación con Gonzalo Montoya, Susana Molina ya tiene superada la ruptura. «Se me ha pasado, pero lo he pasado súper mal. Esto me ha servido para aprender que el mundo no se acaba y nadie se muere por nadie».

