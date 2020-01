Shakira explica por qué no quiere casarse con Piqué

La cantante ha confesado por qué no quiere dar el 'sí, quiero' a Gerard Piqué, padre de sus dos hijos: "El matrimonio me asusta".

Shakira ha explicado los motivos por los que no quiere dar el ‘sí, quiero’ a Gerard Piqué, con quien lleva casi diez años de relación, y tiene dos hijos en común.

«Prefiero mantenerle atento»

«El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia». Con estas palabras, la colombiana ha confesado por qué no ha dado el paso de pisar el altar con el futbolista.

La cantante ha hecho estas revelaciones durante una entrevista concedida al programa de televisión estadounidense ’60 minutes’. En ella ha mostrado su falta de interés por convertirse en una mujer casada. «Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento», ha explicado.

Ofrecerá una actuación en la Super Bowl de 2020

Shakira, que conoció al deportista en el Mundial de Sudáfrica de 2010, actuará en el descanso de la Super Bowl, la final de la NFL, el próximo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Se trata de uno de los encuentros deportivos más esperados. La Super Bowl de 2019 fue vista por 100.7 millones de personas en todas las plataformas.