Desde hace unos días, unos sospechosos anillos han aparecido en la mano de Kiko Matamoros y su novia, Marta López, que ha hecho saltar todas las alarmas. Dos alianzas que podrían indicar que la pareja está planeando cambiar de estado en el Registro Civil tras dar el importante paso de jurarse amor eterno en una boda, pero que, al final, se ha quedado en una mera anécdota. El colaborador de ‘Sálvame’ ya se apresuró este jueves a dejar claro que su anillo nada tiene que ver con planes de boda, sino que se trata de un regalo de aniversario con un romántico significado. Algo, que ahora la modelo ha querido explicar para despejar todas las dudas que están surgiendo al respecto y que ha dado pie a un sinfín de especulaciones.

“No, compromiso no. Es un anillo que nos hemos grabado los dos por dentro con la fecha que nos conocimos. Yo tengo Kiko y él Marta. Él lo tiene en oro blanco y yo en oro rosa. Es por el aniversario que lo hicimos en marzo, el día que nos conocimos. Con el tema del coronavirus la joyería no lo había tenido hasta ahora”, explica Marta López, que no cierra las puertas a que Kiko Matamoros hinque rodilla en el suelo y le regale otro anillo más especial: “El de compromiso yo lo quiero más… otra cosa. Este me encanta, él tiene mucho gusto para elegir todas estas cosas, tanto para complementos como para los muebles de la casa, que los está eligiendo él todos. Yo le estoy ayudando, pero él tiene la última palabra y yo me fío de él completamente”, confiesa con orgullo.

Además de su relación y los pasos que podría o no dar en un futuro próximo, Marta López también ha tenido oportunidad de explicar cuestiones menos agradables de su pasado. Esto es, la anorexia que padeció y de la que ha hablado sin tapujos, dado que considera que su testimonio podría ayudar a muchas personas que se encuentren en su misma situación con trastornos alimenticios. También explica qué le empujó a compartir una fotografía de los años en los que sufría esta enfermedad, dado que después de tantos comentarios acusándola de tener una extrema delgadez, al final se animó a mostrar a estas personas qué es en realidad la extrema delgadez y la necesidad de que todos tomen conciencia del daño que se hace con este tipo de comentarios. Tanto mal hace llamar gorda a una persona, como subrayar su delgadez.