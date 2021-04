Hace ahora un año que la amistad entre ambos se fraguó gracias a su participación en ‘Supervivientes’: «No me podía ir sin verte. Qué ilusión».

Mientras su familia está más que nunca en el ojo del huracán, Rocío Flores intenta mantenerse en un discreto segundo plano. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha pasado unos días en Madrid por motivos profesionales y ha debutado como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’. La joven regresaba a su hogar en Málaga no sin antes mantener un reencuentro con un gran amigo, Jorge Pérez.

Hace ahora un año que la amistad entre ambos se fraguó gracias a su participación en ‘Supervivientes’. En los Cayos Cochinos de Honduras compartieron aventuras y desventuras y desde entonces se han convertido en buenos confidentes. Siempre que pueden vuelven a verse y ponerse al día de sus respectivas vidas. Esta vez, Rocío hacía partícipes a sus seguidores de este momento. «No me podía ir sin verte. Qué ilusión», confesaba en sus historias de Instagram. El ex Guardia Civil le correspondía con las siguientes palabras: «Qué bonito tenerte».

Jorge Pérez, que se alzó como vencedor de la última edición de ‘Supervivientes’, también se ha pronunciado en televisión sobre la participación de Olga Moreno en el reality más extremo de Mediaset. «Estoy super contenta por Olga porque me toca algo personal. Tiene todo mi apoyo, todo mi cariño y le deseo que disfrute esta aventura como lo que es, una experiencia inolvidable».

El estreno de Rocío Flores como colaboradora

Por su parte, Rocío Flores se ha convertido en la nueva colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’. Lo hacía entre una mezcla de nerviosismo y emoción y sin entrar a valorar el documental de su progenitora. «Anoche tengo que decir que se me removió todo absolutamente. Siempre he dicho que ‘Supervivientes’ me ha ayudado sobre todo en el crecimiento personal de manera brutal. Yo estoy muy agradecida a ello y yo volvería a ir», afirmó.

Su clara vencedora de esta edición es, sin duda, Olga Moreno para quien ya ha pedido el voto a sus seguidores. Antes de su marcha a Honduras le hizo el siguiente consejo: «Yo tenía claro que tenía que dejar mi vida fuera y disfrutar la experiencia, que es lo único que le recomendé a ella. Espero y confío, y de verdad de corazón, que lo haga. Se lo he dicho claramente: olvídate de lo de fuera».

La familia de la malagueña atraviesa un delicado momento, en el foco de la noticia tras el documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ donde el principal damnificado está siendo Antonio David Flores. Rocío Flores entiende que Olga siempre va a tener presente a los suyos durante este importante reto televisivo. «Olvidarse no se va a olvidar porque ella cuando se fue, se fue bastante baja de ánimos… pero por esa parte la he visto mucho más fuerte. Y eso es lo que quiero… que se cargue de fuerza».