Rafa Nadal ha concedido una entrevista a la CBS en la que ha revelado curiosos detalles de su relación con Xisca Perelló. En su encuentro con la cadena de televisión estadounidense, el tenista ha contado sus planes para convertirse en padre. También ha narrado cómo fue su pedida de mano.

Una pedida de mano muy poco convencional

El tenista ha concedido una entrevista al periodista Jon Wertheim, que viajó a Mallorca para reunirse con él en Manacor y mostrar a la audiencia de su programa, ’60 minutos’, los rasgos menos conocidos del as de la raqueta. En su encuentro, Nadal hablaba de su fuerte vínculo afectivo con la tierra que lo vio nacer. «Para mí, regresar a Mallorca significa volver a una vida normal. La vida normal me hace feliz. No soy solo Rafa Nadal, el tenista. Me convierto en Rafa Nadal el ser humano, otra vez».

Nadal también explicaba cómo fue su singular pedida de mano a Xisca, su novia de toda la vida, y que se convirtió en su esposa el pasado 19 de octubre. La suya, desde luego, no fue una pedida convencional: «Después de 15 años, no necesitas hablar mucho». Por eso, le dijo a su chica: «¿Qué tenemos que hacer?». La joven respondió: «¿Sí o no?». Una cuestión que él zanjó con un: «Bueno, aquí estamos».