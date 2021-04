«Nada se puede comparar al nacimiento de un primer hijo… No podemos estar mas felices», afirmaba la actriz a través de las redes.

Nueves meses después de dulce espera, Norma Ruiz ya tiene en brazos a su bebé. La primera hija de la actriz fruto de su relación con Bosco James que ha nacido este domingo, 18 de abril. «Nada se puede comparar al nacimiento de un primer hijo.. no podemos estar mas felices», señalaba muy emocionado a través de las redes donde ha compartido una primera imagen de la manita de su hija que se llama Alma.

«Amor en estado puro», añadía ilusionada la intérprete que siempre ha sido muy discreta en todo lo referente a lo personal. La noticia pronto ha despertado un aluvión de mensajes y enhorabuenas, entre ellos, el de muchos rostros conocidos. «Felicidades familia», afirmaba Chenoa. «Ayyyyy Felicidades familia!! Que Dios bendiga a esa preciosa niña, que nombre tan bonito Alma», añadía Pitingo.

La madrileña, de 38 años, ha ido compartiendo su embarazo a golpe de ‘click’ haciendo partícipes a sus seguidores de una etapa muy especial en su vida. Desde sus cuidados a sus nuevas sensaciones pasando por el cambio de su figura. La actriz comunicó la buena nueva el pasado 6 de enero. «Los Reyes este año nos han traído el mejor regalo del mundo!! Felices Reyes!!», aseguraba. Añadía las siguientes etiquetas: #babyiscoming #estamosfelices #deseandovertelacarita #vamosaserpapas #midíafavoritodelaño.

Norma Ruiz y Bosco James ya son papás. La pareja mantiene una sólida relación desde hace años, las primeras imágenes de su noviazgo datan de 2015. Desde entonces siempre han optado por la discreción a pesar de que ella es una conocida actriz de nuestro país. Uno de sus trabajos más recordados fue su inolvidable papel de Bárbara Ortiz en la serie ‘Yo soy Bea’. Pero, además, ha participado en muchas series de éxito como ‘El Ministerio del Tiempo’, ‘La que se avecina’ o ‘Frágiles’. También ha trabajado en el teatro, en el cine y como bailarina.

Mientras que Bosco James es un gran desconocido. Su trabajo es totalmente ajeno al mundo del espectáculo y la televisión. Golfista de profesión, trabaja como entrenador de la escuela de ‘Golf Coaching Academy’ de Madrid y es licenciado en Business Administration & Sport Marketing. En la web del citado centro deportivo, él mismo habla de su pasión por el golf: «A la temprana edad de 5 años, conocí este maravilloso deporte de la mano de mi padre. Desde entonces, he vivido por y para el golf. Este deporte me ha enseñado valores, me ha dado una carrera universitaria y, finalmente, un trabajo. Para mí, el golf es la herramienta de márketing relacional por excelencia”.