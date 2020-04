1 "Solo quiero seguir estando saludable"

El mallorquín cree que lo importante en estos momentos no es la actualidad deportiva, sino la salud. Sabe que todo esto pasará. Su fórmula para sobrellevar esta retirada forzosa de los estadios y campus deportivos es la pasión que siente por el tenis. «Mi motivación es fácil de entender. Amo lo que hago y me siento muy afortunado por haber vivido las experiencias que he vivido gracias al tenis. Quiero seguir haciendo lo que me gusta. Me gusta estar fuera, me gusta jugar, me gustan las competiciones. Solo quiero seguir estando saludable y seguir estando listo para regresar en cuanto pueda. Intento dar lo mejor de mí», ha confesado.