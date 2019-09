‘GH VIP 7’: Mila Ximénez revive los momentos más duros de su vida

5 Su hija Alba, lo más importante de su vida

Para la sevillana, lo más importante de su vida es su hija Alba, fruto de su matrimonio con el tenista Manolo Santana. «El nacimiento de mi hija me hizo subir al cielo. Me dediqué en cuerpo y alma a ella. Pero la separación me hizo no saber por dónde ir. Perdí el timón de mi vida. Tuve que renunciar a la persona que más quería en mi vida. Y pensé: «Me he vuelto a equivocar». Fueron casi 10 años muy difíciles. No fui feliz en ningún momento. A veces no recuerdo cosas de aquella etapa. Hay momentos de los que no recuerdo nada… Recuerdo que una amiga me dijo entonces que tenía suficiente con sacar la cabeza para respirar. Empecé subiendo poco a poco. Me fui a vivir con mi hermana a Granada».

