El actor ha recibido la vacuna en Estados Unidos donde se encuentra trabajando: «Feliz es poco», afirmaba.

Miguel Ángel Muñoz no ha podido más que expresar su gran felicidad tras ser inmunizado contra el coronavirus. El actor ha recibido la vacuna en Estados Unidos donde se encuentra trabajando. Él mismo compartía a través de sus redes el momento en el que una enfermera le inoculaba. «Feliz es poco!», reconocía totalmente pletórico. Las redes tomaban nota del momento y muchos han sido los seguidores que se han fijado en un mismo y sorprendente detalle.

No ha sido otro que el lugar en el que recibía la vacuna lo que ha despertado el comentario de muchos internautas. «A mí me tocó en un supermercado», explicaba el intérprete. En su cuenta de Instagram ha incluido un vídeo en el que se puede ver el momento en el que una enfermera, que atiende al nombre de Dolores, le inocula. Y es que como él mismo señalaba se la pusieron en un supermercado, pero ha llamado la atención que no fue en una estancia especialmente habilitada para ello, tampoco aislada del establecimiento. Todo lo contrario, la vacuna se la pusieron en la sección de papelería. Mientras recibe el pinchazo, el intérprete permanece sentado y justo detrás se observan todos los artículos propios del pasillo: bolis, marcadores, fluorescentes…

La publicación ha despertado numerosos comentarios muy ingeniosos vía Twitter que incidían en este aspecto. «Lo mismo le han vacunado con un portaminas y no se ha dado ni cuenta», decía un usuario. Por su parte, otro añadía. «Le han pinchado un recambio de tinta de boli Bic». Mientras que hay quien indicaba lo siguiente: «Lo primero enhorabuena. Lo segundo, echa un vistazo que estás en una papelería y lo mismo te han pinchado con un compás».

«Qué suerte la mía»

El actor está rodando su última película en Estados Unidos donde ha recibido la ansiada vacuna. «Venir a trabajar a #USA y volver a España en un mes vacunado con las 2 dosis de Pfizer… ¡Qué suerte la mía!», señalaba. Además, ha agradecido al gobierno americano por «ponerlo tan fácil para todo el mundo, al personal sanitario y especialmente a ‘Dolores’ que es quien me la puso!».

Añadía cierta información como que el país permite elegir a cada persona la vacuna que desea ponerse y que hay infinidad de sitios habilitados para hacerse tests y ponerse vacunas. «Todos gratuitos», indicaba. Muchos han sido los que se han pronunciado al respecto, entre ellos, su querida ‘Tata’, de 96 años, con quien vivió el confinamiento y cuya historia se convirtió en viral. «Oleee! Pero yo te he ganado la carrera y eso que yo no tengo la GreenCard como tú. Cuando vengas ya estaremos los 2 vacunados! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Oleeee! Disfruta del rodaje guapo ❤️», le decía.