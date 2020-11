«Él es una persona súper activa y le gusta hacer las mismas cosas que a mí, y en mi caso, para mi edad, soy bastante centrada», ha confesado la modelo.

Se llevan 40 años, pero la diferencia de edad nunca ha sido un obstáculo en su relación. Sin embargo, Marta López se ha visto en muchas ocasiones cuestionada al respecto por parte de sus seguidores. La modelo ha abierto nuevamente su corazón para revelar ciertas intimidades, también sobre cómo es la convivencia con Kiko Matamoros.

Asegura que en el día a día, no nota para nada la diferencia de edad. Es más, señala que vivir con Kiko es fácil y se han adaptado a la perfección. Lo explica con las siguientes palabras: «La edad es un número. Tenemos estilos de vida muy parecidos. Él es una persona súper activa y le gusta hacer las mismas cosas que a mí, y en mi caso, para mi edad, soy bastante centrada y calmada. Igualmente yo hago planes y cosas con mis amigas!».

La ‘influencer’ confiesa que es feliz, pero que quiere serlo aún más. «Tener objetivos me hace sentir vida». Además, también responde de forma tajante cuando le preguntan si estaría con su pareja si no tuviera la fama que tiene. «No tengo por qué demostrar nada a nadie salvo a mi pareja en este aspecto, pero creo que he demostrado con creces que lo de la fama me da igual, no me he aprovechado de su imagen, para nada, al contrario».

Ha recordado que su posición siempre ha sido mantenerse al margen y que las únicas veces que ha intervenido en televisión es porque ha habido un ataque previo que no podía dejar pasar. «No es fácil», añadía. En cuanto a si está con él por dinero explica que ella es totalmente independiente: «Yo gano mi dinero, no necesito el dinero de nadie. Tenga más o menos. Conozco a personas mucho más jóvenes que seguramente tengan más dinero que él. Podríamos dejar de asociar la edad al dinero. Estoy con él porque quiero. No creo que en el siglo XXI haya que justificar por qué estás con alguien. Al menos en mi caso, porque lo quiero», zanja sobre este asunto.

Abanderada de la vida saludable

Asimismo, Marta se ha pronunciado sobre otros aspectos, entre ellos, sobre cómo mantiene la calma. «Relativizo, medito y me relajo. Pienso en otra cosa u ocupa mi mente. Y el pensamiento en cuestión desaparece». También de su estricta rutina de entrenamiento y de la dieta que sigue. No es fiel a un régimen de comidas, simplemente intenta comer sano siempre aunque en ocasiones se permite ciertos caprichos durante los fines de semana.

En cuanto a su rutina deportiva, combina ejercicios de fuerza con alta intensidad y otros más funcionales con su cuerpo, al igual que acostumbra a utilizar bandas elásticas. «No entreno el tren superior porque no me gusta y ya tengo tono de por sí», añade.