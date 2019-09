Mariló Montero confiesa «el acoso y derribo» que sufrió en televisión

3 «Soy serenamente feliz»

«Hay una cosa que me fascina de ti. Es que siempre estás fantástica para los amigos. Siempre tienes el consejo, siempre tienes la sonrisa. No te he visto un momento de amargura», le decía Toñi. «La vida es como es. Desde que nos atrevemos como padres a decirles cómo es la vida. Venimos para estar un momento y marcharnos. El que se empeñe en decir que la vida lo está tratando mal…. Sabemos que vamos a sufrir, que tendremos momentos de felicidad. Tenemos disgustos, sorpresas. ¿Qué vas a hacer? Depende de nuestra actitud que seamos felices. Yo soy serenamente feliz», contestaba.

Mariló Montero, feliz con su soltería