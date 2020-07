María Pombo no puede estar más feliz. La ‘influencer’ y su marido Pablo Castellano esperan su primer hijo y hoy, por fin, han conocido el sexo de su bebé. Ambos supieron que se convertirían en padres en cuando aún no se había cumplido su primer aniversario de su boda. La noticia llegaba en un momento especialmente delicado para la ‘instagrammer’, que conoció el resultado del ‘predictor’ cuando estaba a la espera de los resultados de las pruebas para saber si tiene esclerosis múltiple. Una enfermedad que finalmente le han diagnosticado sus médicos y para la que ya está recibiendo tratamiento.

A pesar de los contratiempos sobre su estado de salud, María Pombo se ha mostrado positiva ante la llegada de su primer hijo. «Llegas para alegrarnos la vida. Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia… ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más! ❤️ @pablocastellano86 No has nacido y ya te queremos ✨», escribía, emocionada, al anunciar su estado de buena esperanza.

Esta tarde, la joven y su pareja han conocido por fin el género del bebé que tendrán entre sus brazos dentro de unos meses. «Las noticias vuelan!!! 🙈 No podemos estar más felices de compartir con vosotros que lo que estamos esperando es un NIÑO», anuncia María en su cuenta de Instagram. Junto a su post, una foto que muestra al matrimonio muy sonriente en el interior de su coche. Mientras ella enseñaba su última ecografía, él hacía la señal de la victoria con los dedos. ¡Quizás era lo que estaban deseando!

La confesión de la ‘influencer’: «Ojalá se parezca un poquito a ti»

Poco después de compartir el sexo de su retoño con su millón y medio de ‘followers’, María Pombo ha desvelado el nombre de su hijo. «Ojalá se parezca un poquito a ti 💙 deseando conocerte MARTÍN», señalaba en sus redes con una foto de Pablo Castellano de pequeño. A la vista de las imágenes, el empresario y actor era tan bien parecido de niño como de adulto…

El pasado 22 de junio, María Pombo confirmaba la dura noticia de su enfermedad. Sus médicos le diagnosticaban esclerosis múltiple poco después de empezar a sentir molestias. Unos «hormigueos extraños» que la hicieron ir a consulta para saber de qué se trataba. En un principio los facultativos le dijeron que padecía mielitis, «que para el que no lo sepa es inflamación de médula». Preocupada, explicaba a través de Stories que esta dolencia está muy relacionada con el mal que sufre su madre. «Como sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas. Aunque no es una enfermedad hereditaria, sí que va en los genes. Entonces tengo más probabilidades de tenerla yo que una persona que no tiene antecedentes», decía. «La esclerosis múltiple suelen empezar por esas mielitis, por esas inflamaciones de médula».

Días después despejó definitivamente sus sospechas. «Los resultados de las pruebas no han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba. Efectivamente tengo esclerosis múltiple», explicaba. Los médicos que asisten su caso le aconsejaron iniciar cuanto antes el tratamiento: «Me empiezo a tratar la semana que viene. El tratamiento es compatible con el bebé y no le va a hacer daño». El único inconveniente que presenta su estado de gestación es que «estando embarazada no hay tantas opciones, con lo cual en seis siete meses veremos otras opciones para mí».

«Tengo una razón muy grande para ser feliz»

A sus 25 años, María afronta con gran entereza un enorme reto personal: convertirse en madre por primera vez y luchar contra esclerosis múltiple. Una situación compleja que hasta ahora ha asumido sin perder la sonrisa. «Estoy súper positiva. Tengo una razón muy grande por la que ser feliz«, ha asegurado. «A veces las ilusiones ganan al peso de las piedras. La ilusión que tenemos Pablo y yo ganan por goleada al peso de la mochila. En cuanto me encuentre un poquito mejor vuelvo a tope».