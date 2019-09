María Patiño confiesa haber sido víctima de acoso

María Patiño ha revelado delante de las cámaras de televisión que ha sufrido acoso. Un episodio que no ha querido relatar en detalle, pero del que ha dado conocimiento al público por primera vez. Así ha sido su breve, pero impactante testimonio.

La experiencia de acoso de María Patiño

En la mesa de debate de ‘Sálvame’, María Patiño y otros colaboradores comentaban la noticia sobre el caso de Marta Fernández. La presentadora y periodista madrileña fue acosada durante dos años y ahora su acosador ha sido detenido en la capital y ahora el juez le ha puesto una orden de alejamiento de 500 metros. Al comentar el caso, la gallega ha contado su experiencia con un caso similar.

La experiencia de Marta, acosada por un hombre que decía estar enamorado de ella, la hizo sentirse acorralada dentro de su domicilio. «Se plantaba en mi puerta todos los días. Por la mañana, se ponía debajo de mi casa a jugar con una pelota, a cantar y hacia como que hablaba con el móvil, lo que hacía sentirme prisionera en mi propia casa». Su acosador comenzó a perseguirla enviándole mensajes a través de las redes sociales, pero poco a poco fue acercándose a su entorno. Llegó a dejarle una caja en un balcón de su piso. Y en otra ocasión se presentó en un acto que presentaba la periodista.

El caso de Patiño: «Lo he vivido»

Al hablar de lo que le ha sucedido a Marta, María ha revelado haber sido también víctima de acoso. «Lo he vivido, pero no he tenido la valentía de contarlo en primera persona por miedo a despertar el monstruo». Aunque no ha explicado más detalles de su experiencia personal, se ha mostrado a favor de que las víctimas salgan de su silencio. «Soy muy partidaria de hablar de este tipo de situaciones. El no dar el nombre del acosador me parece contraproducente».

