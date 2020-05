Aunque Fran Rivera ha defendido en infinidad de ocasiones la labor que realiza como torero y en pro de la cultura taurina de nuestro país, en estos días se ha vuelto a centrar el foco de atención en este interminable debate. Las ayudas del Gobierno al sector taurino y las acusaciones de los animalistas de que este sea así, ha provocado que muchos toreros tomen la palabra para defender su trabajo y modo de vida. Algo a lo que se ha sumado también Lourdes Montes, que no quiere que se ponga en entredicho la forma de ganarse la vida su marido.

“Hay gente que son profesionales, honrados, que han hecho su trabajo durante mucho tiempo y a los que ahora mismo nadie les está echando ninguna mano ni ningún tipo de ayuda y que no tienen para comer, no tienen cómo mantener a su familia. Me parece una discriminación tremenda que por cuestiones políticas, unos sí y otros no. No hay polémicas es cuestión de humanidad y, sobre todo, de ser un poquito buenas personas”, defiende Lourdes Montes el trabajo de su marido, Fran Rivera, quien no entraría en ese sector que nombra de personas que no tienen para comer por la paralización no solo de las corridas de toros, sino del resto de actividades de ocio y culturales.

Además de entrar de lleno en esta polémica, Lourdes Montes ha querido compartir en su última aparición pública cómo ha llevado el confinamiento en familia, optando por subrayar aquellos aspectos positivos y dejando a un lado lo que ha podido afectarle esta situación. “Poder estar con mi familia y, sobre todo, no tener prisas. Hay un momento que estamos todo el día corriendo y eso se lo transmitimos a los niños. Me doy cuenta de que no paro a lo largo del día y eso es culpa nuestra. Yo aquí, le he dado manga ancha y no ha habido tantos horarios, ellos están a su aire, juegan, no tienen que madrugar, no hay tantas normas y eso para los niños es una maravilla. Fran Rivera vio todo esto y me insistió en que nos fuéramos a Ronda y fue un acierto, con aire libre y en el campo todo se lleva de otra manera”, confiesa.

Eso sí, Lourdes Montes no ha podido dejar fuera de su análisis de la situación algunos puntos negativos. Vea el vídeo para ver toda la conversación que hemos mantenido con ella: