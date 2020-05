Un cuarto de siglo sin la gran Lola Flores. La irrepetible artista nos decía adiós el 16 de mayo de 1995 dejando un destacado vacío no solo en su familia, también en el panorama artístico de nuestro país. Las mujeres de su familia, Lolita Flores, Rosario Flores y Elena Furiase, la han recordado en este marcado aniversario.

Su primogénita, Lolita, recuperaba un vídeo de una actuación suya y se lo dedicaba: Para ti mamá», le decía. También se mostraba orgullosa de que su recuerdo siga intacto pese al pasar de los años. «Saber que sigues viva en la mente de la gente y en sus corazones, Instagram está lleno de tus fotos tus palabras, Facebook, todas las televisiones los periódicos, eres grande madre sigues siendo grande, desde aquí mi agradecimiento a todos a todas, orgullosa de ser tu hija y tu alumna, me enseñaste a vivir a querer y ser generosa a ser trabajadora incansable y a mirar por los que quiero, aunque a veces como a ti me falten las fuerzas, caigo, lloro y me levanto como tú, sonrío y pienso en positivo lo bueno está por llegar gracias madre, mamá gracias».

Por su parte, Rosario recuperaba una bonita imagen de su infancia y publicaba este mensaje: «Mamá de mi vida. Cuánto tiempo sin ti. Mañana hace 25 años. Y parece que fue ayer. Tus besos, tu piel, tu sabor. Sé que eres mi ángel que me mira y me cuida desde el cielo. Siempre conmigo». La nieta de la polifacética e inolvidable artista también se acordaba de ella con un «Olé olé 25 años sin ti. Se que estás aquí, en alguna parte!», señalaba.

Las redes recuerdan a ‘La Faraona’

Muchos rostros conocidos se han sumado al recuerdo, entre ellos, Bibiana Fernández. «Bendita ella, tú y toda vuestra estirpe, sois aristocracia del arte de este país los que se fueron y los que os suceden». Juan Peña también elogiaba a la familia. «Qué grande eres, qué buena gente, qué buena saga y qué gran mujer, viva tú y tu raza entera». Mientras que Vanesa Martín mostraba su admiración: «Sois oro».

María Dolores Flores Ruiz, conocida por todos como Lola Flores ‘La Faraona’, conquistó con su voz, su maestría, su talento… tanto los escenarios de nuestro país como más allá de nuestras fronteras y se convirtió en un icono de la copla. Forjó, además, una importante carrera como actriz convirtiéndose en un auténtico emblema que aún perdura. Su muerte en su casa de ‘La Moraleja’, víctima de cáncer, fue un auténtico mazazo para los suyos, también para el país entero que lloró durante días su pérdida. Tan solo dos semanas después, falleció su hijo, Antonio.