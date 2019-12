Kiko Matamoros opina sobre la ruptura entre Makoke y Tony Spina

Kiko Matamoros ha explicado con franqueza lo que piensa sobre la reciente ruptura entre Makoke y Tony Spina, que han puesto fin a su noviazgo después de un año de relación.

Makoke explica los motivos de la ruptura con Spina

El pasado 2 de diciembre, Makoke y Tony Spina decidían finalizar su idilio. Una decisión que la malagueña anunciaba 19 días después en ‘Viva la vida’, el programa de Telecinco donde colabora. «He querido ser honesta conmigo misma. Cuando volvimos de Maldivas tuvimos una rutina que no me apetecía», explicaba en directo, entre lágrimas.

Makoke ha detallado que su ruptura con el joven se ha producido de manera amistosa. Tony Spina, por su parte, ha dicho en ‘Sálvame’ que no ha habido terceras personas.

Comenzaron su ‘affaire’ hace casi un año, después de conocerse en ‘GH VIP 7’, donde ambos concursaron. Al salir de la casa de Guadalix, nadie daba un duro por ellos. Pero demostraron que estaban dispuestos a seguir adelante. Pero no han podido ir más allá. La propia Makoke ha admitido que habían entrado en «una rutina que no me apetecía». Además, «ha habido mucha pasión, la pasión se pasa y a lo mejor el enamoramiento lo tenía confundido».

«No me conmueve verla llorar»

Al escuchar las declaraciones de Spina, Matamoros manifestaba en el programa de Telecinco: «No tengo nada que hablar con Makoke, solo temas de carácter económico. No me conmueve verla llorar. No me interesa».