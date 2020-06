Kiko Jiménez parecía el único novio de Sofía Suescun que había hecho buenas migas con su madre, Maite Galdeano, pero el buen rollo no ha durado para siempre. Los elogios y buenas palabras del uno hacia el otro han llegado a su fin y la guerra lleva ya varias semanas extendiéndose en los platós de Telecinco. Sin embargo, la suegra más alocada de la televisión le ha dado un respiro a su yerno y también a su hija, que durante estos días y hasta que dure su participación en ‘La casa fuerte’, tienen algo así como unas merecidas vacaciones de relax.

Kiko Jiménez asegura sin reparos que ahora que Maite Galdeano está lejos de su hija, tanto él como ella están mucho más tranquilos. Preguntado sobre cómo ve a su suegra en el concurso, Kiko no ha dudado en aprovechar la ocasión para lanzar un dardito al aire: “Muy bien, muy tranquila, adaptándose al grupo, muy bien, la veo bien. Mejor nos vemos nosotros aquí, fíjate”, sentenciaba, sin miedo no solo a las posibles represalias de su suegra, sino también de la propia Sofía Suescun.

Y es que su relación ahora no cuenta con el beneplácito de Maite Galdeano, al igual que de otros muchos de sus seguidores y allegados. Algo que, por otro lado, no le preocupa lo más mínimo a Kiko Jiménez: “Pero eso quien lo tiene que valorar es Sofía, no pasa nada. Estamos cansados de que juzguen si estamos enamorados, si no estamos enamorados, eso a la gente le tiene que dar igual, a quien le importa es a nosotros. Vamos a hacer un año juntos, estamos muy contentos, tenemos planes de futuro y eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros, no a nadie más”, asegura con determinación el polemista. Vea el vídeo para ver qué más nos ha contado no solo sobre su relación con Maite Galdeano y su hija, sino también sobre su mal rollo con Rafa Mora y otras cuestiones peliagudas.