Juanjo Artero recibe el alta hospitalario tras sufrir un infarto de pulmón

El actor Juanjo Artero, de 53 años, ha recibido este sábado 16 de marzo el alta hospitalaria después de que fuera ingresado el pasado lunes tras sufrir un tromboembolismo pulmonar.

Leer más: “Juanjo Artero tranquiliza a sus fans con un mensaje tras su ingreso“

“Un susto muy grande”

“Me he llevado un susto muy grande. Ha sido un infarto de pulmón, que yo no sabía ni que existía”, ha contado el actor al programa de María Patiño.

Rodando una escena

Artero se encontraba rodando una escena en el polígono industria de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, cuando comenzó a sentirse mal.

Muy asustado

“El día anterior al ingreso, noté algo, como un tirón en la espalda… también me daban como calambres. Ya en el hospital me dijeron que podían ser muchas cosas. He pasado unos días acojonado de despertarme y que no pudiera hacer nada“, reconocía al programa de Telecinco.

“Un toque de atención”

“El cuerpo me ha dado un toque de atención, así que tendré que cuidarme más todavía y tomarme las cosas con más calma“, explicaba Artero.

Su evolución a través de las redes sociales

Durante los días en los que ha permanecido ingresado, el actor de ‘Servir y proteger’ ha informado de su evolución a sus seguidores a través de las redes sociales. De la misma forma, también ha aprovechado para agradecer todos los mensajes de cariño y de apoyo que ha recibido desde que fue ingresado en el Hospital Universitario de Fuenlabrada.