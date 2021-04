«Me faltaron muchas mujeres importantes en mi vida con las que me habría encantado compartir y celebrar», afirmaba emocionada.

La familia de Jessica Bueno sigue creciendo. La modelo está embarazada de su tercer hijo, el segundo fruto de su matrimonio con Jota Peleteiro. En su semana 27 de gestación, la sevillana ha sido sorprendida con una espectacular ‘baby shower’ en honor a su bebé que ha tenido lugar en su hogar situado a las afueras de Bilbao. Globos, dulces, regalos… no faltó ningún detalle para que la celebración fuese una auténtico éxito.

La propia protagonista nos hacía partícipes de la fiesta vía redes sociales. «Baby shower sorpresa ayer por la tarde con algunas amigas en casa», afirmaba. Agradecía a su marido el esmero en organizarlo todo. «Menuda sorpresa». Por su puesto, no han faltado algunas de sus mejores amigas, pero hubo destacadas ausencias por las restricciones que impone la pandemia. «Me faltaron muchas mujeres importantes en mi vida con las que me habría encantado compartir y celebrar. Las mujeres de mi familia, amigas que tengo repartidas por el mundo y mis amigas de Inglaterra que las echo tanto de menos. Cuando esta situación termine podremos reunirnos de nuevo».

Una magnífica tarde de amigas organizada con mucho esmero. La decoración estaba cuidada al detalle en tonos verdes y beige, abundaban los globos, y una deliciosa merienda a base de dulces. Jessica Bueno, radiante para la ocasión con un vestido print floral, chaqueta tricot y botas cowboy, se mostraba muy ilusionada con la próxima llegada de su bebé. Un niño que se llamará Alejandro y que seguro se convertirá en el mejor compañero de juegos de sus hermanos mayores, Francisco -fruto de su relación con Kiko Rivera- y Jota Jr.

La dulce espera

La modelo está utilizando sus redes para compartir un tiempo muy especial de su vida: su tercer estado de gestación. A golpe de click muestra el cambio de su figura y cómo se está cuidando en este periodo. Jessica Bueno reflexiona, además, de la siguiente manera de una «de las etapas más especiales de una mujer». Reconoce que aunque «nuestro cuerpo no sea el mismo y nos sintamos más sensibles que nunca, no podemos olvidar que lo que sucede en nuestro interior es una nueva vida, no es cualquier cosa, somos más valiosas que nunca por que interiormente trabajamos para que nazca un nuevo ser pequeño e indefenso al que proteger de por vida».

Añade que el «poder de una mujer está en la actitud, podemos ser sexis, elegantes y guapas cuando queramos aún estando embarazadas». Con la llegada de Alejandro la familia se convertirá en numerosa. Durante este tiempo, la expareja de Kiko Rivera también se ha volcado en sus estudios de Protocolo y Organización de Eventos de los cuales ya afronta el tercer curso, una carrera que le obliga a visitar frecuentemente Madrid para realizar diversas pruebas. Graduarse es uno de sus mayores sueños, tal y como ha confesado en alguna ocasión.