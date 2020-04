Hace apenas 24 horas, Elena Tablada y su marido daban la bienvenida al mundo a su primera hija en común. Tal y como señalaba SEMANA en primicia, la pequeña Camila llegaba al mundo por cesárea en el hospital Montepríncipe de Madrid, adonde la pareja había llegado a primera hora de la mañana.

La primera foto del bebé de Elena Tablada y Javier Ungría

Poco después de tener a su segunda hija, la ex de David Bisbal mostraba orgullosa la primera foto de su niña en su cuenta de Instagram. «Cam, te presento a tu papá, te llevaste al mejor», escribía en sus redes sociales. La instantánea mostraba a su pareja sujetando a su bebé sobre su pecho y poniendo en práctica el «piel con piel». Este método consiste en colocar al recién nacido sobre la piel de uno de sus padres después de su nacimiento. La finalidad de esta técnica es, entre otros beneficios, mejorar las constantes vitales de los neonatos, así como favorecer su desarrollo neurológico y emocional en las primeras horas de vida.

El abogado y empresario protege su rostro con una mascarilla

Un día después de ver la carita de su niña, el abogado ha sido fotogradiado en las inmediaciones del centro hospitalario. En sus manos sujetaba una serie de documentos médicos relativos al alumbramiento. También portaba un pequeño maletín de piel, de la exclusiva firma italiana Louis Vuitton, que probablemente tuviera en su interior ropa y complementos de la mamá y de la niña.

Cuidando de su salud y la de su familia

En su salida al exterior, Javier Ungría se ha protegido el rostro con una mascarilla autofiltrante desechable. Una medida de protección contra el coronavirus muy aconsejable en su caso y que ayuda a proteger a su familia de un posible contagio. Este tipo de mascarillas se emplean en centros sanitarios para lo que se conoce como aislamiento aéreo. En estas circunstancias tan excepcionales las utiliza el personal que está en contacto con pacientes contagiados, al entrar en su habitación o cuando es trasladado, como es el caso del empresario.

La Elena y su niña se encuentran en buen estado

Tal y como ha podido saber SEMANA, tanto la mamá como la pequeña se encuentran en perfecto estado. Una vez que la diseñadora se recupere de la cesárea podrá regresar a la vivienda que comparte con su pareja. La hispanocubana es madre de otra niña llamada Ella, fruto de su relación con David Bisbal.

La llegada de Camila se producía dentro del los plazos previstos por los médicos que atendían el embarazo de Elena. Ésta salía de cuentas el 23 de abril, así que la niña ha llegado al mundo a término.

Numerosos rostros conocidos han felicitado a Elena

Después del nacimiento de la segunda hija de Tablada, numerosos famosos se han sumado a los mensajes de felicitación. «Hellen! Enhorabuena!!!!!! ¡Qué felicidad una buena noticia!!!», escribía la actriz Paula Echevarría. Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz, Raquel Perera, también mostraba su alegría con el siguiente mensaje: «Felicidades papás confinados. Bienvenida a este fascinante mundo. Llegaste para recordarnos que la piel con piel es el origen de todo». Raquel es una de las mejores amigas de Elena Tablada. Son amigas desde que ésta era pareja del cantante almeriense y residía con él en Miami.

Otros rostros conocidos, como Laura Matamoros, Tamara Gorro, Amelia Bono, Colate, Aless Gibaja, Elisabeth Reyes o las cantantes Beatriz Luengo y Soraya Arnelas también felicitaban a Elena por su segunda maternidad.

Un embarazo afrontado con optimismo

Elena y Javier anunciaron que estaban esperando un hijo a finales de noviembre de 2019. Entonces explicaban que habían mantenido el embarazo «en silencio porque queríamos disfrutar en paz y privacidad con nuestra familia y amigos cercanos lo máximo posible». Eso sí, una vez que dieron la buena noticia, la diseñadora ha compartido un buen número de fotos de su estado de gestación en las redes sociales, donde la siguen 142 usuarios.

En su cuenta de Instagram se ha mostrado positiva en todo momento. A pesar de la grave crisis sanitaria que asola al país no ha perdido la esperanza de que todo iba a salir bien. «Solo sé que confío a ciegas en el plan que tiene Dios y la existencia para cada uno de nosotros… me pongo en sus manos y confío en ellos que me han permitido darle vida a este bebé que tengo dentro», señalaba.