Acompañada de su padre, José Ortega Cano, Gloria Camila ha acudido a los Premios Escaparate. Allí ha contestado a la provocación de Sofía Suescun, que se puso un pijama suyo para grabar el video promocional de Kiko Kiménez antes de entrar en ‘GH VIp 7’.

Guerra abierta entre Rocío Flores y Sofía Suescun

«Para ella entero el pijama»

Gloria Camila ha respondido contundentemente al intento de humillación de Sofía Suescun. La navarra utilizó su ropa en la pieza de presentación de su ex novio antes de entrar en ‘Gran Hermano VIP 7’. Fue Rocío Flores quien destapó el descaro de la navarra. «¿Te parece normal llevar el pijama de Gloria puesto?», preguntaba a la actual pareja de Kiko en el plató de Telecinco.

«No me molesta. Se lo regalo. Para ella entero. No me hace falta el pijama», explicaba Gloria Camila al ser preguntada sobre esta cuestión. «He venido a Escaparate a pasármelo bien con mi padre, que es la mejor compañía».

La hija de Rocío Jurado no ha querido dar más explicaciones sobre lo que opina de Sofía Suescun. Se la limitado a zanjar la cuestión así: «Hay gente con clase… y clase de gente».

«Rocío es la mejor defensa que pueda tener Antonio David»

La hija de Ortega Cano ha contado lo orgullosa que se siente de Rocío, quien acaba de estrenarse como personaje televisivo y se sentará todas las semanas en el plató de Telecinco para defender a su padre. «A mí Rocío siempre me ha gustado muchísimo como habla y cómo comunica las cosa. Es una persona bastante clara y es la mejor defensa que puede tener Antonio David». También cree que su sobrina hace bien al no hablar de la guerra judicial entre el exmarido de su hermana mayor: «Es lo que mejor que puede hacer».

Sobre el musical de Rocío Jurado: «Me hubieran gustado otras cosas»

Otra cuestión sobre la que Gloria Camila ha hablado de manera escueta ha sido sobre el montaje sobre la vida de Rocío Jurado, ‘Qué no daría yo por ser Rocío Jurado’, producido por Rocío Carrasco. «No tengo nada que decir sobre ese tema. Me hubiesen gustado otras cosas».