5 «Nunca nos hemos separado en estos 20 años»

Poco antes de entrar en directo para hablar con Antonio David, Olga pudo explicar a Jorge Javier cómo está viviendo su encierro en Guadalix. «Lo echamos muchísimo de menos. Nunca nos hemos separado en estos 20 años. Es verdad que me cuesta trabajo, verlo llorar, sufro cuando lo veo así, pero ahora lo veo mejor. Entró decaído y espero que ahora pase página y que siga para adelante». También ha defendido que su marido haya hablado de Rocío Carrasco dentro de la casa. «Es su vida. ¿Qué va a hablar? ¿De política? Es normal que hable de su ex y de sus niños». Por último, ha manifestado su deseo de ver en el ‘reality’ «al hombre con el que yo me levanto y me acuesto».

