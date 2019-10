1 Defiende a capa y espada a Antonio David

Los enfrentamientos entre Antonio David y Rocío Carrasco en los juzgados no han cesado aún. Y han logrado minar los ánimos del malagueño. «Nunca he temido la prisión, pero él sí. Mi marido no es un delincuente y lo único que ha hecho es vivir para sus hijos», ha declarado Olga.

