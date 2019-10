3 «Va a ser mi enemigo hasta que me muera»

Pero las cosas no fueron tan idílicas una vez que se casaron. «Tuve depresión. Cuando la cabeza no te responde en horroroso. No puedo ni recordarlo porque me pongo hasta nerviosa. Me ingresaron. Mi madre tuvo que dejar a mi hijo con sus otros abuelos. Mi marido no me cogía el teléfono, no me hablaba. Me llegaba que estaba con otras mujeres y no me contestaba. Él no sabe que estando casada con él estuve ingresada. Estuve dos días enchufada a pastillas y descansé. Feli va a ser mi enemigo hasta que me muera». Y ha resumido así la que fue su relación más tormentosa. «No sé si me enamoré de él o me enamoré de la salvación que yo veía en él, de la sensación de no fracaso».

Alba Carrillo amenaza con abandonar el concurso en su noche más dura