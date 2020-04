Gema Serrano, amiga de Bigote Arrocet, asegura haber mantenido un breve idilio con Alfonso Merlos, ex de Marta López.

La amiga de Edmundo ha añadido más leña al fuego que arde con intensidad desde que el tertuliano fuera pillado con una acompañante en el polémico video donde concedía una entrevista a Javier Negre en el canal de Youtube ‘Estado de Alarma’. Y cuyas llamas se han avivado tras el tenso reencuentro protagonizado ayer por el periodista y la exconcursante de ‘Gran Hermano’ en los platós de Telecinco.

Serrano explicado en ‘Sálvame’ que conoció al colaborador de ‘Ya es mediodía’ después de que éste se pusiera en contacto con ella enviándole un mensaje en sus redes sociales. «Fue por Instagram donde él me pidió amistad. Yo no suelo entrar en Instagram y no tengo Instagram con mi nombre». Fue «un amigo común» quien le dijo cómo acceder a ella. «Me empieza a escribir que le habían dicho que era una chica que era muy mona, pero luego me dijo que sobrepasaba eso. Era mucho más».

«Es un chavalito muy guapo»

«Este chico me cautivó porque idolatras a una persona», ha relatado. «Me conquista su puesta en escena porque es un chavalito muy guapo».

Al relatar sus encuentros con el periodista, Gema Serrano ha contado que «la primera vez que salimos ya tuve una percepción de esta persona. No me lleva a ningún sitio. Quedábamos en mi casa. Le pillaba más cerca. Vivo en Mirasierra». Ha contado que Merlos la invitó a ir a su residencia, «pero no fui. Yo prefiero estar en la mía. He sido amiga de cama de Alfonso Merlos. Trabajo en la radio, en Inter y demás».

La amiga de Edmundo ha subrayado el talento de Merlos como profesional. «Como persona para negocios y como relaciones públicas es espectacular y fenomenal. Es un buen trabajador de lo suyo, de lo que hace, de política. Me parece un muy buen vendedor».

Según su relato, poco después de conocerse se fueron juntos «a Marbella. He estado en El Gamonal y allí me presentó a sus amigos. Quedamos con un futbolista que él quería conocer y hizo alusión a Marta».

Sin embargo, la relación no fue a más. «Poco a poco íbamos dejando. Lo intenté, pero es que no… Tengo muchísimas cosas parecidas con Marta, la verdad», detallaba.

«Es una persona bastante egoísta en la cama»

En su entrevista en ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez le recordaba: «Marta dejó caer que en el aspecto del lecho no estaba satisfecha». Gema respondía así: «Yo paso palabra. Soy bastante exigente. Es una persona bastante egoísta en la cama. Viene, hace algo y se duerme. Y ya está. Literal. El sur es prioritario para mí».

Gema Serrano ha asegurado que Merlos solía utilizar términos como «princesa» o «pollito» para dirigirse a ella.

«¿Te propuso matrimonio?», la he preguntado el presentador. A lo que Gema respondía: «Algo así». La joven concluía sus declaraciones afirmando que Alfonso Merlos se ha portado bien con ella pesar de que “me ha puesto un poco a parir”.

Gemma Serrano saltó a la fama tras unas polémicas fotografías en las que se la podía ver junto al humorista Bigote Arrocet de compras. En las imágenes ambos salían entrando y saliendo de los que muchos calificaron como el piso de soltero del chileno-argentino. El exnovio de María Teresa Campos pronto desmintió cualquier vínculo emocional con Gema. Fue entonces cuando se supo quién era ella: una colaboradora de Ashumes, la Asociación del Humorismo Español. Una entidad sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos dignificar el humor y que organiza numerosos eventos benéficos a los que suelen acudir humoristas de nuestro país.

Alexia, fotografiada en el domicilio de Merlos

Las declaraciones de Gema Serrano en Telecinco se producían al mismo tiempo que Alexia Rivas era fotografiada a la salida del domicilio de Alfonso Merlos en Madrid. En su salida a la calle para pasear al perro, la reportera de ‘Socialité’ explicaba que «está todo bien».

Marta López, por su parte, sigue esperando unas disculpas por parte de quien fue su pareja hasta hace apenas unos días. «No es la primera vez que me ponen los cuernos. Pero es la primera vez que me humillan públicamente«, confesaba ayer la colaboradora en ‘Sálvame’. «No tengo que demostrar nada a nadie. No tengo que justificarme. Además de cornuda, apaleada. No quiero seguir con esta guerra. Podría haberme dicho: Marta, te se ido infiel. Y no pasa nada. Yo necesito unas disculpas públicamente». La madrileña ha dejado claro que no hay posibilidad alguna de reconciliación con Merlos. «A mí este señor no me pone un dedo encima ni aunque fuera el último hombre de la Tierra».