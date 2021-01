La pequeña Carlota, la segunda hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, se hace mayor. Este sábado celebra su tercer cumpleaños. Un aniversario que su padre ha querido compartir con sus seguidores: «Y todavía recuerdo cuando vi tu carita, llegaste en mal momento, en el peor de mi vida. Te convertiste en mi sueño en apenas unos días no quiero despertar, tú me diste la vida. Gracias por ser «mi pedacito de cielo». Gracias por ser lo que más quiero. Gracias por ser la que salvo mi alma. Gracias por ser la alegría de mi casa…. Felicidades 🎁cariño mío hoy cumples 3 años y yo no puedo ser más afortunado de tenerte como hija❤️. Te quiero te quiero te quiero te quierooooo».