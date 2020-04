7 Paula Echevarría

Desde casa, la actriz nos descubre sus cambios de ‘look’. «Sabéis qué?.. cada día me cuesta menos vestirme para estar en casa.. Al principio se me hacia bola claro, acostumbrada toda la vida a llegar a casa y desvestirte cuanto menos era raro vestirse para estar en el sofá… pero después de 44 días os diré que veo de lo más normal vestirme, maquillarme… solo me falta el tema zapatos… como siga la cuarentena aún me veréis en tacones!», afirmaba en su cuenta de Instagram.