6 Fiona Ferrer

La empresaria se ha mostrado conmocionada por la carta: «Ana….. veo esta foto y se me parte el alma. Qué gran tipo Aless. Que alegrías nos dio y las que nos seguirá dando. Yo llevo una medalla que me regaló conmigo. Esa medalla pasó por la tumba de la Madre Teresa en la India. Un día quedaremos y oirás su mensaje. Te quiero mucho y tienes a mucha gente que te quiere. Ahora te toca salir adelante por él. Maldito cancer…. una palabra que nos ha cambiado a todos. No sé qué decirte porque no hay palabras solo te pido que seas fuerte».