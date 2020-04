Elena Tablada ya ha sido mamá por segunda vez. Según ha podido saber SEMANA, la ex de David Bisbal ha tenido a su segunda hija en un hospital de Madrid, en el que ha ingresado el martes 21 de abril por la mañana. Una preciosa niña a la que han llamado Cam y que ha nacido por cesárea, igual que cuando tuvo a su primera hija. Tanto la mamá como la pequeña se encuentran en perfecto estado.

La diseñadora y su marido, Javier Ungría, accedían al centro hospitalario a primera hora. Lo que podría haber sido una revisión rutinaria suponía el ingreso definitivo de la diseñadora para alumbrar a su bebé. Ambos accedían a las instalaciones con mucha ilusión, y con las maletas preparadas. Y felices, en definitiva, ya que se acercaba el momento de ver, por fin, la carita de su primer hijo en común.

La pareja anunció que estaba esperando la llegada de su hijo cuando Elena se encontraba en el segundo trimestre de su embarazo. «Hemos mantenido silencio porque queríamos disfrutar en paz y privacidad con nuestra familia y amigos cercanos lo máximo posible ❤️ Gracias a todos por la comprensión», escribía la hispanocubana. En todo momento han querido ser prudentes en lo relativo a la información sobre el embarazo.

Ha dado a luz acompañada de su marido, Javier Ungría

El parto, que se ha producido en las extraordinarias condiciones sanitarias que supone la pandemia global del coronavirus, ha transcurrido con normalidad. Javier no se ha separado de Elena, que ha estado tranquila en todo momento. Lleva meses preparando con mimo la llegada de su bebé y ya tiene experiencia en una sala de paritorio. Además, la niña ha llegado en las fechas esperadas. La diseñadora salía de cuentas el jueves 23 de abril, así que el alumbramiento se produce en la semana prevista por los médicos que han atendido su gestación.

En esta ocasión, Elena se ha enfrentado a unas circunstancias verdaderamente excepcionales en su segunda maternidad. La crisis sanitaria del COVID-19 hacen que los hospitales estén saturados y que las condiciones de higiene y seguridad en todos los hospitales del país sean las máximas para evitar cualquier posible contagio del virus que ha paralizado al mundo.

Ha mantenido una actitud positiva, a pesar de la crisis sanitaria

Sin embargo, el miedo no se ha apoderado en ningún momento de Elena. Todo lo contrario: ha mostrado una actitud muy positiva ante su embarazo. «En medio de la oscuridad tenemos siempre que encontrar la luz… ✨ Sé que en estos momentos hay muchas mujeres como yo, embarazadas y, como es mi caso, muy avanzadas. La incertidumbre es nuestro mayor enemigo ahora mismo. ¿Acabará esto Antes de dar a luz? ¿Cómo será mi parto? ¿Afectará en algo a mi bebé? ¿Podré darle el pecho? ¿Ponérmela piel con piel? Infinidad de preguntas que no consigo respuesta y esto me roba la paz», escribía en su cuenta de Instagram hace exactamente un mes.

Un bebé muy deseado

«Pero respuestas inmediatas no me permiten preguntarme cosas tan bonitas como, ¿cómo será nuestro encuentro? ¿A quien se parecerá? Solo se que confío a ciegas en el plan que tiene Dios y la existencia para cada uno de nosotros… me pongo en sus manos y confío en ellos que me han permitido darle vida a este bebé que tengo dentro. Animo a todas la mujeres embarazas que confíen y que abracen este momento tan espectacular que tenemos la suerte de vivir, que nada ni nadie nos lo quite y preparemos con las energías y emociones correctas la llegada de nuestro bebé. Las afirmaciones son muy poderosas, repitamos cada día en voz alta cómo va a ir todo y verán la fuerza de sus palabras. Todo va a ser perfecto, mágico», decía.