4 Ella misma ha relatado su drama: «Hay días en los que no te puedes mover»

La fibromialgia no se considera una patológica grave. Sin embargo, quienes la padecen aseguran vivir angustiados por un constante dolor. «Es una enfermedad invisible, solo la percibimos los que la padecemos. Y es muy complicado que la gente a tu alrededor te entienda, porque hay días en los que realmente no te puedes mover y es bastante duro. Ha habido días en los que me he sentido completamente inútil», ha confesado.

