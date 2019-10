7 Las inseguridades de Maribel

Pablo Motos recordó el palmarés de la actriz: «Más de 70 películas, Premio Nacional de Cine, dos Goyas… ¿Tienes inseguridades?, le preguntaba. La actriz no dudó en aceptar que muchas veces siente dudas. Por ejemplo, cuando tiene que enfrentarse a la lectura de un guión. «Yo siempre tengo que ir un con un Lexatin en el cuerpo, las piernas me tiemblan y siempre pienso que van a llamar a mi representante porque tengo la impresión de que lo leo atacada y no me van a coger. No puedes evitar interpretarlo cuando lees», ha confesado.

