Diego Matamoros no solo ha heredado un físico muy parecido al de su padre, Kiko Matamoros, sino también su condición de coqueto y su deseo de lucir siempre perfecto, en la medida de lo posible. Su cuerpo ha cambiado mucho a lo largo de los últimos meses. Llegó a confesar que pesaba más de 100 kilos, pero nada de grasa, sino que todo era puro músculo y también debido a su alta estatura, pero los problemas conyugales que vivió mientras su mujer, Estela Grande, entró en ‘Gran Hermano Vip’ y comenzó a acercarse cada vez más y de manera sospechosa a Kiko Jiménez le provocaron un grave cuadro de ansiedad y estrés. Esto hizo mella también en su cuerpo, haciendo que perdiese peso de manera drástica por culpa del disgusto.

Por fortuna, la normalidad regresó a su vida meses después, también a su cuerpo, aunque finalmente su matrimonio se ha ido al traste y decidió separarse de la modelo, a quien sigue considerando “la mujer de mi vida”. No obstante, este vaivén de peso en su cuerpo le brindó la oportunidad de comprobar que en la parte baja de su abdomen se había acumulado una molesta capa de grasa que está siendo muy complicada de eliminar, ya sea haciendo dieta o con duras jornadas de ejercicio centradas en recuperar sus abdominales de acero. Al comprobar que esta tarea le está resultando imposible, ha decidido confiar en la medicina estética para recuperar el vientre plano y su ‘six pack’, sometiéndose a una operación de eliminación de grasa, tal y como él mismo ha confesado en su canal del MtMad.

Diego Matamoros confesaba no solo su deseo de entrar de nuevo a un quirófano para recuperar sus abdominales, ocultos bajo una molesta capa de grasa difícil de eliminar. También su miedo a hacerlo en tiempos de coronavirus, pero su deseo de lucir perfecto han podido más y se ha embarcado en la aventura sin pensárselo demasiado. Así lo ha confirmado con una foto compartida en su perfil de Instagram en la que aparece tumbado en la camilla de un centro de medicina estética y escribía un simple: “Empezamos la fase 1”. Y es que en Madrid, ciudad en la que vive, ya se permite este tipo de tratamientos con cita previa, siempre que se establezcan todas las medidas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus.

Diego Matamoros tras la operación estética

Por el momento no ha compartido el resultado final de cómo quedarán sus abdominales después de la operación, dado que tendrá que guardar reposo antes de presumir con el resultado. Sin embargo, ya ha tranquilizado a sus fans explicando en su Instagram, 24 horas después de su operación, cómo se encuentra: “Me acaban de dar el alta y he pasado la noche más o menos normal dentro de lo que es esto, con molestias, con dolor de agujetas, como si no hubiese ido al gym en muchos meses. La semana que viene mostraré en mi canal todo el proceso, ahora me voy a casa a descansar y ya os iré contando”.

Diego Matamoros ya explicó en qué consistía su proceso: “Lo siguiente que me voy a hacer es una lipo. Se llama Lipo Vaser o liposupción de alta definición. Es una técnica que permite extraer los cúmulos de grasas que tengas”, confesaba en su canal personal. Diego Matamoros lleva meses arrastrando esto como un complejo que le impedía disfrutar de su propio cuerpo: “Yo siempre he tenido un buen abdomen, lo que pasa es que en los últimos dos años me he dejado mucho, en comparación a como estaba yo y se me ha quedado en la parte inferior una capa de grasa que no consigo bajar, ni aunque baje de peso y me quede delgado. Se me ha quedado ahí la grasa pillada”, se quejaba.

Ahora le ha puesto solución y en breve veremos el resultado final, aunque ya disfrutábamos mucho admirando su privilegiado y trabajado cuerpo, aunque él encontrase sus pegas. Sino, vean las siguientes fotos de cómo presumía de cuerpazo antes de decidir confiar en la estética para mejorar todavía más: