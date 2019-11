6 Premiados

En esta ocasión han asistido juntos a la gala organizada por Save the Children para recibir un reconocimiento. Y es que los premios del centenario de esta ong internacional ha querido reconocer a diversas personas e instituciones comprometidas con los derechos de la infancia. Este año, los galardonados son los actores Clara Lago y Dani Rovira. Además, han sido premiados el pianista James Rhodes, Salvamento Marítimo, la ong Fridays for the Future, Brago Gudbrandsson, la abogada Miriam González, la activista Maryam Ahmed y los diarios ‘The Boston Globe’ y ‘El Periódico’.

