El cantante Dani Martín ha charlado con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. En el programa de Antena 3, el artista ha explicado la razón por la que ha adelgazado tanto en los últimos meses.

«Estoy en casa y bien», decía el artista sobre su aislamiento en su domicilio. «Me siento afortunado de estar en casa, de poder tener un jardincito, de poder hacer deporte, de componer». Aunque la situación es complicada, intenta afrontar estos días tan difíciles con buen humor. «Dentro de esta negatividad que estamos viviendo y de esta pesadilla intento sacar un poco las cosas positivas»

En estas seis semanas de confinamiento ha notado cambios en su aspecto físico. «Me están saliendo canas en la barba, estoy un poco jodido. Nunca las había tenido. No sé si es que ahora me miro más. Estoy más delgado que nunca y no puedo ir a la tele. Me jode. Siempre tengo cara de pan», explicaba.

«Me diagnosticaron intolerancia al gluten»

Dani comentaba por videconferencia con el espacio que «me han salido dos movidas en la tripa, que no llegan a ser abdominales, pero no voy a poderlas enseñar este verano». La colaboradora Cristina Pardo le preguntaba la razón de su pérdida de peso y cómo era posible «adelgazar durante el confinamiento» cuando la mayoría de la gente está comiendo de mas ahora que permanece dentro de casa.

El cantante explicó entonces el motivo de su delgadez. «Me han dicho que tengo intolerancia al gluten desde septiembre, por lo que no hay otro motivo». Motos bromeaba con su nueva situación: «Ahora tienes esa línea de Victoria’s Secret que ya la sacarás».

Su radical cambio de aspecto

La intolerancia al gluten, también conocida como enfermedad celíaca (EC) es una intolerancia permanente al gluten. Éste es una fracción de proteína presente en el trigo, el centeno, la avena, la cebada, así como otras variedades híbridas. Esta dolencia autoinmune afecta al 1,5% de la población nacional. En nuestro país, tres de cada cuatro personas son celiacas y no lo saben.

Uno de los síntomas que presentan quienes padecen intolerancia al gluten es la pérdida de peso. Los celiacos también pueden tener otra sintomatología, como el cansancio, la pérdida de apetito, diarrea, náuseas y vómitos, anemia, distensión abdominal o meteorismo, entre otros. Esto explica el notable adelgazamiento que ha experimentado el cantante. Una de sus últimas fotos de Instagram muestran su cambio físico.

Aislado en su casa junto a su madre

El exvocalista de El canto del loco ha revelado que en estos momentos está confinado junto a su madre. En un principio estuvo solo, pero su progenitora pudo trasladarse para estar con él en este largo y excepcional periodo que vive el país a causa de la pandemia global. «Era necesario estar con ella y abrazarla y estar juntos», detallaba. «Es difícil no poderse abrazar, no poderse besar. Es una putada real. Somos un país que vivimos de ese abrazo, de ese beso, de esa caña, de esa terraza, de ese concierto. Solo llevamos un mes y una semana y parece que llevamos 15 años. Y la verdad es que pesa».

Hace seis semanas, coincidiendo con los primeros días del Estado de Alarma, Dani Martín publicaba una fotografía junto a ella en sus redes sociales. « La que me escucha siempre, la generosa, la paciente, la cariñosa, el mapa, la que nunca me miente, mi oreja emocional, trabajadora, luchadora, paciente, autocrítica, cabezota, mi CASA! Tú representas la mujer, me has enseñado a respetar, a aprender. Te quiero mamá! (lo de paciente dos veces es verdad)», decía.

«Los músicos debemos ser la banda sonora de esta historia»

En septiembre 2019 Dani Martín regresaba al panorama musical con ‘La Mentira’, el primer adelanto de su próximo álbum. Un trabajo del que ha hablado con los espectadores el programa de Motos: «Un disco que no sabemos nunca cuándo saldrá». Asimismo, ha explicado que la canción ‘Los huesos’, que canta junto al colombiano Juanes, es «el segundo single del disco y lo que no nos había dado tiempo de hacer era el video».

Entrados en materia musical, el intérprete ha mostrado algunos discos de su amplia colección de vinilos. En él hay elepés de artistas tan diversos como Radio Futura, los Fat Boys, Rafael Farina o de «un tipo muy interesante que se llama The New Raemon, que es un tipo súper indie».

Martín cree que en su papel como músico tiene cierta responsabilidad ante sus seguidores. «Los que hacemos música tenemos que seguir siendo la banda sonora de esta historia».